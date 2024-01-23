Giriş Tarihi: 23.01.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
14:56
Binlerce kişi bu paradan habersiz! Hemen e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir...
e-Devlet sistemi, vatandaşların devlet tarafından verilen hizmetlere hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. 2008 yılında hayata geçirilen e-Devlet sisteminde 7 bine yakın hizmet bulunuyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bakiye sorgulama işlemi de bunlardan sadece biri. Sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil olduğu BES'te para birikebiliyor. Birçok kişi parasının biriktiğinin farkında bile olmuyor. Hesabınızda biriken paranız olup olmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. İşte e-Devlet'te biriken parayı görmenin ve almanın yolları...