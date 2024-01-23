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Haberler Fotohaber Binlerce kişi bu paradan habersiz! Hemen e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 14:56

Binlerce kişi bu paradan habersiz! Hemen e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir...

e-Devlet sistemi, vatandaşların devlet tarafından verilen hizmetlere hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. 2008 yılında hayata geçirilen e-Devlet sisteminde 7 bine yakın hizmet bulunuyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bakiye sorgulama işlemi de bunlardan sadece biri. Sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil olduğu BES'te para birikebiliyor. Birçok kişi parasının biriktiğinin farkında bile olmuyor. Hesabınızda biriken paranız olup olmadığını e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. İşte e-Devlet'te biriken parayı görmenin ve almanın yolları...

Binlerce kişi bu paradan habersiz! Hemen e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir...

e-Devlet Kapısı uygulaması, Dijital Türkiye yolunda atılan en büyük adım olduğunu her geçen gün ispatlamaya devam ediyor. Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetleri elektronik ortamda sunarak gündelik yaşamı oldukça kolaylaştıran e-Devlet'te bilmediğimiz birçok hizmet yer alıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemeleri sorgulama hizmetleri bunlardan sadece ikisi. Peki, bu sistemlerde birikmiş paranız olabileceğini biliyor muydunuz? Çoğu kişi parasının biriktiğinden haberdar bile değil!

Binlerce kişi bu paradan habersiz! Hemen e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir...

e-Devlet sistemi üzerinden adınıza birçok ödeme yapılabiliyor. Haberinizin dahi olmadığı bu ödemeler ise sizin için büyük bir sürpriz olabilir!

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Binlerce kişi bu paradan habersiz! Hemen e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir...

Eğitim, sağlık ya da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesabınıza ödeme yapılabiliyor. Yatırılan bu paralar ise adınıza oluşturulan bir PTT banka hesabında ya da e-devlet sistemine kayıtlı olan banka hesabınıza ödeniyor.

Binlerce kişi bu paradan habersiz! Hemen e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir...

Öte yandan sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor.

Çok sayıda kişi bunu bilmiyor ve ilerleyen süreçlerde burada biriken miktar büyük meblağlara ulaşabiliyor.

Binlerce kişi bu paradan habersiz! Hemen e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir...

İşte bu ödemeleri e-devlet üzerinden sorgulamak oldukça kolay. Adınıza yapılan bu ödemeleri öğrenmek için e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor.

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