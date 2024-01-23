Binlerce kişi bu paradan habersiz! Hemen e-Devlet hesabınızı kontrol edin: Birikmiş paranız olabilir...

e-Devlet Kapısı uygulaması, Dijital Türkiye yolunda atılan en büyük adım olduğunu her geçen gün ispatlamaya devam ediyor. Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetleri elektronik ortamda sunarak gündelik yaşamı oldukça kolaylaştıran e-Devlet'te bilmediğimiz birçok hizmet yer alıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemeleri sorgulama hizmetleri bunlardan sadece ikisi. Peki, bu sistemlerde birikmiş paranız olabileceğini biliyor muydunuz? Çoğu kişi parasının biriktiğinden haberdar bile değil!