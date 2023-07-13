Giriş Tarihi: 13.07.2023 08:11 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 08:11

ALTIN FİYATLARI 13 TEMMUZ 2023 CANLI TAKİP || Piyasalarda hareketlilik devam ediyor! Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı gündemdeki yerini koruyor. İç ve dış piyasalardaki hareketlilik sonrası altın fiyatı dalgalı halini sürdürürken, yatırımcılar elindeki altını satıp satmama konusundaki fikirlerini altın fiyatları grafiğine bakarak belirliyor. Özellikle FED, Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, ABD enflasyon rakamları, Rusya Ukrayna savaşı gibi önemli faktörler, altın üzerinde etkiye sahip durumda. Gram altın fiyatı an itibariyle 1644 lirayken, yarım altın 5 bin 300 sınırını aşmış durumda. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 13 Temmuz 2023 alış satış altın fiyatları canlı takip ekranı