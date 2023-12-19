CANLI ALTIN FİYATLARI 19 ARALIK 2023: Altında hareketlilik devam ediyor! Güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

19 Aralık Salı canlı altın fiyatları merak ediliyor. Gün içinde artış ve azalış olan altın fiyatlarında bu sabah itibariyle Gram altının alış fiyatı 1.892,90 TL iken Gram altın satış fiyatı ise 1.893,28 TL olarak güne başladı. Peki, canlı altın fiyatları ne kadar? İşte, 19 Aralık 2023 Salı altın fiyatları listesi!