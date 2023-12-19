Giriş Tarihi: 19.12.2023 09:30
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
09:30
CANLI ALTIN FİYATLARI 19 ARALIK 2023: Altında hareketlilik devam ediyor! Güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?
19 Aralık altın fiyatları haftanın ikinci gününde merak ediliyor. Dünkü altın fiyatlarına göre güne yükselişle başlayan gram altının düne göre fiyatı güncellendi. Altın fiyatlarının akıbetini yakından takip eden vatandaş, kimi zaman yatırım için yastık altı yapmak isiyor. Bu nedenle de gün içinde altın fiyatları düştü mü arttı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? Altın fiyatları 19 Aralık Salı ne arttı mı? İşte, güncel fiyatlar!