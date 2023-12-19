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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 19 ARALIK 2023: Altında hareketlilik devam ediyor! Güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 09:30

CANLI ALTIN FİYATLARI 19 ARALIK 2023: Altında hareketlilik devam ediyor! Güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

19 Aralık altın fiyatları haftanın ikinci gününde merak ediliyor. Dünkü altın fiyatlarına göre güne yükselişle başlayan gram altının düne göre fiyatı güncellendi. Altın fiyatlarının akıbetini yakından takip eden vatandaş, kimi zaman yatırım için yastık altı yapmak isiyor. Bu nedenle de gün içinde altın fiyatları düştü mü arttı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? Altın fiyatları 19 Aralık Salı ne arttı mı? İşte, güncel fiyatlar!

CANLI ALTIN FİYATLARI 19 ARALIK 2023: Altında hareketlilik devam ediyor! Güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

19 Aralık Salı canlı altın fiyatları merak ediliyor. Gün içinde artış ve azalış olan altın fiyatlarında bu sabah itibariyle Gram altının alış fiyatı 1.892,90 TL iken Gram altın satış fiyatı ise 1.893,28 TL olarak güne başladı. Peki, canlı altın fiyatları ne kadar? İşte, 19 Aralık 2023 Salı altın fiyatları listesi!

CANLI ALTIN FİYATLARI 19 ARALIK 2023: Altında hareketlilik devam ediyor! Güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

19 ARALIK SALI 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.892,90₺

Gram altın satış: 1.893,28₺

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CANLI ALTIN FİYATLARI 19 ARALIK 2023: Altında hareketlilik devam ediyor! Güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.176,00₺

Çeyrek altın satış: 3.216,00₺

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CANLI ALTIN FİYATLARI 19 ARALIK 2023: Altında hareketlilik devam ediyor! Güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.352,00₺

Yarım altın satış: 6.431,00₺

CANLI ALTIN FİYATLARI 19 ARALIK 2023: Altında hareketlilik devam ediyor! Güncel gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, düştü mü, yükseldi mi?

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.685,00₺

Tam altın satış: 12.809,00₺

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