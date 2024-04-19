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Haberler Fotohaber Canlı Altın Fiyatları 19 Nisan 2024: Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 11:17

Canlı Altın Fiyatları 19 Nisan 2024: Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Yatırımcıların güvenilir limanı altın hareketli bir hafta geçiriyor. Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 19 Nisan Cuma (bugün) alım satım yapmayı düşünenler "bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gramı bugün 2500 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı Altın Fiyatları 19 Nisan 2024: Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısın gündemindeki yerini aldı. Yatırımını bu değerli madenden tercih eden kişiler için kuyumcu ve Kapalı Çarşı verileri takip ediliyor. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2.503 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 19 Nisan 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

Canlı Altın Fiyatları 19 Nisan 2024: Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 17.287,00

Satış: 17.549,00

ATA ALTIN

Alış: 17.378,00

Satış: 17.651,00

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Canlı Altın Fiyatları 19 Nisan 2024: Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.372,40

Satış: 2.518,68

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.387,86

Satış:2.388,25

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Canlı Altın Fiyatları 19 Nisan 2024: Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

Alış: 16.960,00

Satış: 17.256,00

YARIM ALTIN

Alış: 8.532,00

Satış: 8.812,00

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Canlı Altın Fiyatları 19 Nisan 2024: Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.266,00

Satış: 4.353,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.503,21

Satış: 2.503,63

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