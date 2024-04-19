Giriş Tarihi: 19.04.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
11:17
Canlı Altın Fiyatları 19 Nisan 2024: Kapalı Çarşı gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Yatırımcıların güvenilir limanı altın hareketli bir hafta geçiriyor. Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 19 Nisan Cuma (bugün) alım satım yapmayı düşünenler "bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gramı bugün 2500 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?