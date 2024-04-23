Giriş Tarihi: 23.04.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
11:45
CANLI ALTIN FİYATLARI 23 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Yatırımcıların güvenilir limanı sarı metal hareketli bir haftaya giriş yaptı. Canlı altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 23 Nisan Salı alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altının gramı bugün 2418 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları ne kadar, kaç TL?