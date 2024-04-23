CANLI ALTIN FİYATLARI 23 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısın gündemindeki yerini aldı. Yatırımını bu değerli madenden tercih eden kişiler için kuyumcu ve Kapalı Çarşı verileri takip ediliyor. Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2.418 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 23 Nisan 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…