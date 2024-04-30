Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
08:22
CANLI ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları haftanın ikinci gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Altın haftanın ikinci gününde de düşüşünü sürdürüyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 435 liradan yaparken; 30 Nisan Salı günü 2 bin 429 TL'ye geriledi. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 30 Nisan 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…