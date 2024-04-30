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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 08:22

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları haftanın ikinci gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Altın haftanın ikinci gününde de düşüşünü sürdürüyor. Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 435 liradan yaparken; 30 Nisan Salı günü 2 bin 429 TL'ye geriledi. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 30 Nisan 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya değer kaybıyla başladı. Iki gündür düşüşünü üst üste ikinci gün devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Nisan 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 435 liradan yaparken; 30 Nisan Salı günü 2 bin 429 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 981 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 TL'den alıcı buluyor.

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CANLI ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.429,18

Satış: 2.429,56

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CANLI ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Alış: 3.886,68

Satış: 3.972,34

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

CANLI ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.546,74

Satış: 15.840,76

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