CANLI ALTIN FİYATLARI 30 NİSAN 2024 || Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 435 liradan yaparken; 30 Nisan Salı günü 2 bin 429 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 981 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 TL'den alıcı buluyor.