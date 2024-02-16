Hatay'da depremzede vatandaş TOKİ konutuna kavuştu! "Gönül rahatlığı ile uyuyacağım"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Biz 4 alanda konut üretimine ilişkin çalışma yürüyüyoruz. Bunlardan bir tanesi TOKİ ile yürütmüş olduğumuz çalışmaydı. Şu an itibariyle 35 farklı lokasyonda 35 bine yakın konutun yapımı bitti ve devam ediyor. Bitenlerin kuraları çekildi. Bir taraftan devam eden kırsal konutlarımız var. Ciddi bir noktaya geldik. 7 bin civarı ihale yaptık. Onun yanında rezerv alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu sene biz daha çok konut yapmak ve vermekle zamanımızı geçireceğiz." dedi.