Giriş Tarihi: 16.02.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
16:39
Hatay'da depremzede vatandaş TOKİ konutuna kavuştu! "Gönül rahatlığı ile uyuyacağım"
Hatay'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle deprem konutları için kura çekimleri yapıldı. Kura sonrası TOKİ konutunun anahtarını teslim alan depremzede vatandaş, "Yıkımdan sonra en kısa sürede yapılabilecek şey buydu. Cumhurbaşkanımıza Allah zeval vermesin. Başımızı yastığa koyduğumuzda gönül rahatlığı ile uyuyacağım" ifadelerini kullandı.