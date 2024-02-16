Video Yaşam Afetzedeler yuvalarına kavuştu | Video
Afetzedeler yuvalarına kavuştu | Video

Afetzedeler yuvalarına kavuştu | Video

16.02.2024 | 16:31

Hatay Payas'ta kura çekimi yapılan 256 deprem konutunun anahtarı hak sahiplerine teslim ediliyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu..

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