Afetzedeler yuvalarına kavuştu | Video

Hatay Payas'ta kura çekimi yapılan 256 deprem konutunun anahtarı hak sahiplerine teslim ediliyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu..