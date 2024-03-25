EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Gün gün açıkladı: SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
11:24
Son dakika haberi: Emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin detayları paylaştı. Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi. Peki SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi için ödemeler nasıl olacak? İşte gün gün ödeme takvimi...