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Haberler Fotohaber EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Gün gün açıkladı: SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 11:24

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Gün gün açıkladı: SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberi: Emekli ikramiyesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin detayları paylaştı. Bakan Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" dedi. Peki SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi için ödemeler nasıl olacak? İşte gün gün ödeme takvimi...

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Gün gün açıkladı: SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bayram ikramiyesi ödeme takvimine ilişkin paylaşımda bulundu. İşte emekli ikramiyesi gün gün ödeme tarihleri...

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Gün gün açıkladı: SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Işıkhan'ın emekli ikramiyesi hakkında açıklamaları şöyle:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Gün gün açıkladı: SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

İŞTE EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz.

4(a) SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü şöyle;

17 ve 18 olanlara 2 Nisan
19,20,21,22 olanlara 3 Nisan
23,24,25,26 olanlara 4 Nisan

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Gün gün açıkladı: SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

4(b) Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü;

Tamamı 5 Nisan tarihinde.

EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Gün gün açıkladı: SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

4(c) emekli sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü;

1 ve 2 olanlara 2 Nisan
3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmaz üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödüyoruz."

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