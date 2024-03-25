EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Gün gün açıkladı: SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

4(c) emekli sandığı kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü;

1 ve 2 olanlara 2 Nisan

3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmaz üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödüyoruz."