Emekli kök maaş hesaplama e-devlet 2024 Ocak: Emekli kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak 2024 Salı günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası emeklilere müjde verdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını açıklayan Başkan Erdoğan, emekli maaşı alt sınırının da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 42,6'ya yükselirken en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkilemiş oldu.