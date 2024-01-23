Giriş Tarihi: 23.01.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
11:58
Emekli kök maaş hesaplama e-devlet 2024 Ocak: Emekli kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?
6 aylık enflasyon rakamları ile emekli zammı yüzde 37,57 oldu. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan yüzde 5 puanlık artış ile emekli maaşı zam oranı yüzde 42,6'ya ulaştı. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Yüzde 42,6'lık zam kök aylıklara uygulanacak. Bu noktada kök maaş nedir, ne demek merak edilip araştırılmaya başlandı. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ''Kök aylığımı nasıl öğrenirim?'' sorusuna yanıt arıyor. Yeni zamla birlikte yılın ilk yarısında geçerli olacak maaş hesapları sürüyor. Peki, kök maaş nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? İşte, 2024 Ocak zammı ile emekli kök maaş hesaplama e-devlet ekranı.