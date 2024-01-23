Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli kök maaş hesaplama e-devlet 2024 Ocak: Emekli kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 11:58

Emekli kök maaş hesaplama e-devlet 2024 Ocak: Emekli kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

6 aylık enflasyon rakamları ile emekli zammı yüzde 37,57 oldu. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan yüzde 5 puanlık artış ile emekli maaşı zam oranı yüzde 42,6'ya ulaştı. En düşük emekli maaşı da 7500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Yüzde 42,6'lık zam kök aylıklara uygulanacak. Bu noktada kök maaş nedir, ne demek merak edilip araştırılmaya başlandı. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ''Kök aylığımı nasıl öğrenirim?'' sorusuna yanıt arıyor. Yeni zamla birlikte yılın ilk yarısında geçerli olacak maaş hesapları sürüyor. Peki, kök maaş nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir? İşte, 2024 Ocak zammı ile emekli kök maaş hesaplama e-devlet ekranı.

Emekli kök maaş hesaplama e-devlet 2024 Ocak: Emekli kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

Kök maaş nasıl hesaplanır merak ediliyor. 2024 Ocak-Haziran döneminde uygulanacak emekli maaşı zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamları ile yüzde 37,57 olarak açıklanan emekli zammı refah payı ile yüzde 42,'ya yükseldi. Akabinde ise maaş hesaplama işlemleri hız kazandı. Yüzde 42,6'lık zamda kök aylık esas alınacak. Bu sebeple emekli kök maaş hesaplama ekranı e-devlet Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Peki, Kök aylığımı nasıl öğrenirim? İşte, 2024 Ocak zammı sonrası emekli kök maaş hesaplama tablosu...

Emekli kök maaş hesaplama e-devlet 2024 Ocak: Emekli kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli kök maaş hesaplama e-devlet 2024 Ocak: Emekli kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak 2024 Salı günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası emeklilere müjde verdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını açıklayan Başkan Erdoğan, emekli maaşı alt sınırının da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 42,6'ya yükselirken en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu. Emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkilemiş oldu.

Emekli kök maaş hesaplama e-devlet 2024 Ocak: Emekli kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?

Kök maaşı bulmak için çok kolay yöntemler kullanılıyor. e-Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını birkaç dakika içinde tespit edebiliyor.

Emekli kök maaş hesaplama e-devlet 2024 Ocak: Emekli kök maaş nedir, nasıl hesaplanır, nereden öğrenilir?

SSK'dan emekli olanlar;

e-Devlet'e giriş yapıp arama kısmına 4A Emekli Aylığı yazın ve çıkan ilk bağlantıya tıklayın.

Ardından gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 7500 liradan çıkarın. Böylece kök maaş ek ödeme dahil ortaya çıkmış oluyor.

SON DAKİKA