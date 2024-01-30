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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 07:31

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

6 aylık enflasyonla yüzde 37,57 seviyesine ulaşan emekli zammı yapılan iyileştirmelerle birlikte yüzde yüzde 11,68 oranında ek aldı. Bakan Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile duyurulan emekliye ek zam için sırada ödeme adımı var. Emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri (4A-4B) noktasında milyonlarca emekli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK çalışmalarına dönmüş durumda. Peki, 2024 SSk, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusunda Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Enflasyona göre emekli maaşı ödemelerini alan milyonlarca emekli şimdi zam farkları için bekleyişte. SSK ve Bağ-Kur ek zam ödeme tarihleri noktasında araştırmalar hız kazandı. Meclis'ten geçen iyileştirme için gözler Resmi Gazete'de. Peki, 2024-Ocak emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B emekli maaşı ödeme takvimi sorgulama...

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

EMEKLİYE 49,25 EK ZAM!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 37,57 olarak ortaya çıktı ve emeklinin refah payı olmadan zam oranı belirlenmiş oldu. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine Toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama son toplantı ile birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, yüzde 5 oranındaki refah payını açıkladı ve emeklinin zam oranı yüzde 42,6 seviyesine çıktı. Ardından yeniden Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Bakan Vedat Işıkhan emeklinin zam oranın yüzde 49,25 oranına yükseldiğini açıkladı.

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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı. Meclis adımını tamamlayan çalışma son adımı bekliyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen ödemeler gündemdeki yerini koruyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

EK ZAMSIZ EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ TAMAMLANDI!

Ek zamsız maaşlar 17 Ocak itibarıyla alınmaya başladı. İşte, tahsis numarasında göre ödeme takvimi:

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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