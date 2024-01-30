EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusunda Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Enflasyona göre emekli maaşı ödemelerini alan milyonlarca emekli şimdi zam farkları için bekleyişte. SSK ve Bağ-Kur ek zam ödeme tarihleri noktasında araştırmalar hız kazandı. Meclis'ten geçen iyileştirme için gözler Resmi Gazete'de. Peki, 2024-Ocak emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B emekli maaşı ödeme takvimi sorgulama...