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Haberler Fotohaber Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur (4A, 4B, 4C) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 09:32

Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur (4A, 4B, 4C) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur emeklisinin beklediği Ocak-Haziran döneminde geçerli maaş zamları belli oldu. Enflasyon farkına göre 37,56 zamma ek yüzde 5 zam yapıldı. Böylece artış oranları yüzde 42,6'ya yükseldi. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin liraya çıkarıldı. Zamlı aylıklar yılın ilk yarısında geçerli olacak. Peki, 2024 Ocak zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte, Ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme günleri.

Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. 6 aylık enflasyona göre yüzde 37,57 olarak hesaplanan emekli zam oranı yüzde 5 ek zamla birlikte 42,6'ya yükseldi. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte, 2024 emekli zammı ile Ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme takvimi...

Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından emekli zammına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu.

İşte emekli zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama:

SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağkur emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseldi.

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Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEME SÖZÜMÜZÜ TUTACAĞIZ

Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere refah düzeyini düzeltmek için canla ve başla çalışıyoruz. İşçi, memur ve emekli maaşlara yaptığımız zamlarla bunu kısmen sağladık. İnşallah önümüzdeki dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Geçen yılın son aylarındaki yaptığımız hesaplarla 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Çalışan emeklilerimiz de 5 bin lirayı aldı. Emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. 2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağkur'da yüzde 37,57 artış oldu. Bu artışların emeklilerimizde yol açtığı rahatsızlığı gördüğümüz için birbirine yakınlaştıracak adım atıyoruz.

Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

"2024'Ü EMEKLİLER YILI OLARAK İLAN EDİYORUZ"

2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Bu vesile ile emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir. Geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun.

Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞ FARKLARI ÖDENMEYE BAŞLADI!

Memur ve memur emeklileri ve emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Ocak dönemi zam farkları 15 Ocak'tan itibaren ödenecek.

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