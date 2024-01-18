Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur (4A, 4B, 4C) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
09:32
SSK, Bağkur emeklisinin beklediği Ocak-Haziran döneminde geçerli maaş zamları belli oldu. Enflasyon farkına göre 37,56 zamma ek yüzde 5 zam yapıldı. Böylece artış oranları yüzde 42,6'ya yükseldi. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin liraya çıkarıldı. Zamlı aylıklar yılın ilk yarısında geçerli olacak. Peki, 2024 Ocak zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte, Ocak ayı SSK-Bağkur emekli maaşı ödeme günleri.