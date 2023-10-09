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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI, CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan 'MÜJDE'yi açıklıyor
Giriş Tarihi: 09.10.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 20:22

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI, CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan 'MÜJDE'yi açıklıyor

Son dakika emekli zammı haberleri...Emekli maaşı zammı düzenlemesi ve Cumhuriyet ikramiyesi için bugün tüm gözler Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Emekliye zam düzenlemesinin SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil olmak üzere tüm emeklileri kapsayacak. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası emekli zammı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmalarını yürüttü. Masada emekli zammı için 3 başlık var. En düşük emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Masadaki rakamlar belli oldu. Başkan Erdoğan kısa süre içinde açıklamada bulunacak.

METE DİRİCE
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI, CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan ’MÜJDE’yi açıklıyor

Son dakika haberi...Emekli maaşı zammı için nefesler tutuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam Kabine Toplantısı sonrası emekliye zam düzenlemesi ve emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi için gelişmeleri açıklayacak. Türkiye'de EYT yasası sonrası SSK, Bağ-Kur emekli sayısı 15 milyonu aştı. Yaklaşık 2,7 milyon da memur emeklisi bulunuyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI, CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan ’MÜJDE’yi açıklıyor

KABİNE TOPLANTISI SONRASI GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA OLACAK

Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği Kabine Toplantısı sonrası emekliye zam düzenlemesi ve Cumhuriyet ikramiyesi ile ilgili gelişmeler belli olacak. Kabine Toplantısı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı beraber yürüttüğü çalışmalar hakkında sunum yapacak.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI, CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan ’MÜJDE’yi açıklıyor

EMEKLİYE ZAM NASIL OLACAK?

Kabine Toplantısı'nda emekliler için 3 başlık yer alacak. 2 Bakanlığın sunumu ve bütçe rakamlarının değerlendirilmesi sonrası 3 düzenlemeden hangilerinin devreye alınacağı konusunda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

  • Emekliye ek zam (En düşük emekli maaşı düzenlemesi)
  • 3. ikramiye (100. yıla özel Cumhuriyet ikramiyesi)
  • Seyyanen zam
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI, CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan ’MÜJDE’yi açıklıyor

BAŞKAN ERDOĞAN: YENİ MÜJDEMİZİ VERECEĞİZ

Toplumda hiçbir kesimin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Son 21 yıldır enflasyona ezdirmediğimiz işçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sonrası ilk Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek. Erdoğan'ın saat 19:30'dan sonra Kabine Toplantısı'nda alınan kararları duyurması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI, CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan ’MÜJDE’yi açıklıyor

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yöneteceği Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddesi 15,5 milyon SSK, Bağ-Kur ve 2,7 milyon memur emeklisini ilgilendiren düzenleme olacak.

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