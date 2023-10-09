EMEKLİ MAAŞI ZAMMI, CUMHURİYET İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan ’MÜJDE’yi açıklıyor

Giriş Tarihi: 09.10.2023 20:22 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 20:22

Son dakika emekli zammı haberleri...Emekli maaşı zammı düzenlemesi ve Cumhuriyet ikramiyesi için bugün tüm gözler Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Emekliye zam düzenlemesinin SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı dahil olmak üzere tüm emeklileri kapsayacak. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası emekli zammı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe çalışmalarını yürüttü. Masada emekli zammı için 3 başlık var. En düşük emekli maaşı ve emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Masadaki rakamlar belli oldu. Başkan Erdoğan kısa süre içinde açıklamada bulunacak.