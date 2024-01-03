Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
15:30
Emekli zammı sonrası 7500, 7750, 8000, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? SSK, BAĞKUR emekli zammı hesaplama
Emekli zammı 2024 Ocak belli oldu! 6 aylık zam oranının kesinleştiği emeklilerin refah paysız oranı ortaya çıktı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 37,57 oranında maaş artışı alacak. Maaş hesaplama işlemleri yeni zam oranı ile başlarken milyonlarca vatandaşın gündeminde emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusu var. Temmuz zammıyla 7 bin 500 TL seviyesine ulaşan en düşük maaş en çok araştırılanlar arasında. İşte, emekli maaş zammı hesaplama tablosu…