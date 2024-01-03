Emekli zammı sonrası 7500, 7750, 8000, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? SSK, BAĞKUR emekli zammı hesaplama

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranı ve memur zammı ile 7500 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 37,57 zam oranıyla 10 bin TL üzerine çıkmış durumda.

Net tutar ise refah payı sonrası belirlenecek.