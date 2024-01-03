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Haberler Fotohaber Emekli zammı sonrası 7500, 7750, 8000, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? SSK, BAĞKUR emekli zammı hesaplama
Giriş Tarihi: 03.01.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:30

Emekli zammı sonrası 7500, 7750, 8000, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? SSK, BAĞKUR emekli zammı hesaplama

Emekli zammı 2024 Ocak belli oldu! 6 aylık zam oranının kesinleştiği emeklilerin refah paysız oranı ortaya çıktı. Buna göre SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 37,57 oranında maaş artışı alacak. Maaş hesaplama işlemleri yeni zam oranı ile başlarken milyonlarca vatandaşın gündeminde emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusu var. Temmuz zammıyla 7 bin 500 TL seviyesine ulaşan en düşük maaş en çok araştırılanlar arasında. İşte, emekli maaş zammı hesaplama tablosu…

7500, 7750, 8000, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, kaç TL? SSK, BAĞKUR emekli maaş zammı hesaplama tablosu

6 aylık enflasyonla belirlenen yeni zam oranı sonrası yüzde zam hesapları başladı. Kendi maaşı üzerinden işlemlerini gerçekleştiren emekliler zamlı emekli maaşı tablosu ile yeni alacakları miktarı öğrenmek istiyor. SSK ve Bağ-kur emekli zammı hesaplama ile yeni rakamlar öğreniliyor. Peki, 7500, 7750, 8000, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Ocak emekli maaş zammı sonrası yeni emekli maaşları...

7500, 7750, 8000, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, kaç TL? SSK, BAĞKUR emekli maaş zammı hesaplama tablosu

2023 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,93 olurken, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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7500, 7750, 8000, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, kaç TL? SSK, BAĞKUR emekli maaş zammı hesaplama tablosu

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan memur ve emekli zammı için son veri belli oldu.

6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olurken refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 oldu.
Memur enflasyon farkı yüzde 29,78 + Toplu sözleşme zammı yüzde 15 hesaplamasıyla memur zammı yüzde 49,25 oldu.

7500, 7750, 8000, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, kaç TL? SSK, BAĞKUR emekli maaş zammı hesaplama tablosu

REFAH PAYI MASADA!

6 aylık enflasyon oranı ile 2024 Ocak emekli zammı ortaya çıktı. Yüzde 37,57 oranında artış yaşayacak emeklilerin net zam oranı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Geçtiğimiz zam dönemlerinde enflasyona ek refah payı alan emeklilerin Ocak zammında da refah payı almaları halinde zam oranları değişecek.

7500, 7750, 8000, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak, kaç TL? SSK, BAĞKUR emekli maaş zammı hesaplama tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranı ve memur zammı ile 7500 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 37,57 zam oranıyla 10 bin TL üzerine çıkmış durumda.

Net tutar ise refah payı sonrası belirlenecek.

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