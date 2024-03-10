EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Meclis’e gelecek emekli yasası! Hükümet düğmeye bastı: 16 milyona özel destekler

MİLYONLARIN ALIM GÜCÜ KALICI OLARAK ARTACAK

Hükümet bir yandan işçi, memur ve emekli başta olmak üzere toplumun herkesiminin alım gücünü artırmak için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da artacak alım gücünün korunması için enflasyonun tek hanelere indirilmesi için kararlılık mücadele ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur maaşları için yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden bunun kalıcı olmayacağı bilinciyle Merkez Bankası'yla koordineli olarak çalışarak enflasyonu düşürecek adımları planladı.

Veriler 2024'ün 2. yarısıyla beraber dezenflasyon sürecinin başlayacağına işaret ediyor. Enflasyonda düşüşle beraber yükselecek maaşlardaki alım gücü korunacak.