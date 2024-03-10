Giriş Tarihi: 10.03.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
12:47
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Meclis'e gelecek emekli yasası! Hükümet düğmeye bastı: 16 milyona özel destekler
Son dakika haberi: En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye, SSK, Bağ-Kur emekli zammı da yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e, bayram ikramiyesi de yüzde 50 zam artışla 3 bin TL'ye yükseltildi. Emekliye destekler bunlarla sınırlı kalmayacak. Emekliler yılına özel büyük destekler geliyor. İşte TBMM'ye gelecek emekli yasasının ayrıntıları...