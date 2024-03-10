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Giriş Tarihi: 10.03.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 12:47

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Meclis'e gelecek emekli yasası! Hükümet düğmeye bastı: 16 milyona özel destekler

Son dakika haberi: En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye, SSK, Bağ-Kur emekli zammı da yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e, bayram ikramiyesi de yüzde 50 zam artışla 3 bin TL'ye yükseltildi. Emekliye destekler bunlarla sınırlı kalmayacak. Emekliler yılına özel büyük destekler geliyor. İşte TBMM'ye gelecek emekli yasasının ayrıntıları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Meclis’e gelecek emekli yasası! Hükümet düğmeye bastı: 16 milyona özel destekler

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan, emekli temmuz zammı Hazine ile Çalışma Bakanlığı'na talimatını verdi. Öte yandan Nisan ayında Meclis'in ilk gündemi yine emekliler olacak. Burada belediyeler ve bankalar olmak üzere yapılacak protokollerle destekler hayata geçirecek. Temmuz döneminde de emekli maaşları için refah payı uygulaması sürecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Meclis’e gelecek emekli yasası! Hükümet düğmeye bastı: 16 milyona özel destekler

EMEKLİLER YILINA ÖZEL BÜYÜK DESTEK PAKETİ GELİYOR

Ocak döneminde en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye, SSK, Bağ-Kur emekli zammı da yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e, yükseltildi. Bayram ikramiyesi de geçtiğimiz günlerle yapılan düzenleme ile yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye çıkarıldı. Emekliye destekler bunlarla sınırlı kalmayacak.

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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Meclis’e gelecek emekli yasası! Hükümet düğmeye bastı: 16 milyona özel destekler

MİLYONLARIN ALIM GÜCÜ KALICI OLARAK ARTACAK

Hükümet bir yandan işçi, memur ve emekli başta olmak üzere toplumun herkesiminin alım gücünü artırmak için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da artacak alım gücünün korunması için enflasyonun tek hanelere indirilmesi için kararlılık mücadele ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur maaşları için yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden bunun kalıcı olmayacağı bilinciyle Merkez Bankası'yla koordineli olarak çalışarak enflasyonu düşürecek adımları planladı.

Veriler 2024'ün 2. yarısıyla beraber dezenflasyon sürecinin başlayacağına işaret ediyor. Enflasyonda düşüşle beraber yükselecek maaşlardaki alım gücü korunacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Meclis’e gelecek emekli yasası! Hükümet düğmeye bastı: 16 milyona özel destekler

Emekliler için öncelikli olarak gelirlerini artırıcı tedbirler ve indirimler öne çıkacak. Konu üzerinde ilgili bakanlık ve kurumlarda kapsamlı çalışma başladı. Düzenleme Nisan ayında Meclis'in gündemine girecek. İşte emekliler için yapılan çalışmanın detayları…

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: İşte Meclis’e gelecek emekli yasası! Hükümet düğmeye bastı: 16 milyona özel destekler

1) BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM

Bu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.

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