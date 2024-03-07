Giriş Tarihi: 07.03.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
13:50
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Refah payı sürecek, 7 büyük destek geliyor! İşte Meclis'e gelecek emekli yasasının detayları
Son dakika haberi: Hükümet milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destekler için hazırlıklara başladı. Başkan Erdoğan da emekliler için yeni adımlar atılacağının müjdesini verdi. Nisan ayı ile birlikte Meclis'e gelmesi planlanan 7 büyük destek emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, gelirlerini artıracak. Bunlar arasında ücretsiz hizmetler ve aylıkları artıracak adımlar da bulunuyor. Öte yandan emekli maaşı zammı dönemlerinde refah payı uygulaması da sürecek.