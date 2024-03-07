Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Refah payı sürecek, 7 büyük destek geliyor! İşte Meclis'e gelecek emekli yasasının detayları
Giriş Tarihi: 07.03.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 13:50

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Refah payı sürecek, 7 büyük destek geliyor! İşte Meclis'e gelecek emekli yasasının detayları

Son dakika haberi: Hükümet milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni destekler için hazırlıklara başladı. Başkan Erdoğan da emekliler için yeni adımlar atılacağının müjdesini verdi. Nisan ayı ile birlikte Meclis'e gelmesi planlanan 7 büyük destek emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, gelirlerini artıracak. Bunlar arasında ücretsiz hizmetler ve aylıkları artıracak adımlar da bulunuyor. Öte yandan emekli maaşı zammı dönemlerinde refah payı uygulaması da sürecek.

FARUK ERDEM
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Refah payı sürecek, 7 büyük destek geliyor! İşte Meclis’e gelecek emekli yasasının detayları

Son dakika haberleri: Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak yeni yasal düzenlemeler için gün sayılıyor. Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere birçok bakanlık bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlıklar başta belediyeler ve bankalar olmak üzere yapacakları protokollerle destekleri hayata geçirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılının emekliler yılı ilan edildiğini açıklamasından sonra hükümet de düğmeye bastı.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Refah payı sürecek, 7 büyük destek geliyor! İşte Meclis’e gelecek emekli yasasının detayları

MECLİS'İN İLK GÜNDEM MADDESİ EMEKLİLER OLACAK

Ak Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu Nisan ayında Meclis'in açılması ile birlikte ilk gelecek düzenlemelerden birisinin emekliler ile ilgili olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da emekliler için yeni adımlar atıldığının müjdesini verdi. Emekliler için öncelikli olarak gelirlerini artırıcı tedbirler öne çıkacak. Emekliler için ilk etapta yapılacak düzenlemelerde 7 başlık öne çıkıyor. Bu 7 ana konu üzerinde ilgili bakanlık ve kurumlarda kapsamlı çalışma başladı. İşte emekliler için yapılan çalışmanın detayları…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Refah payı sürecek, 7 büyük destek geliyor! İşte Meclis’e gelecek emekli yasasının detayları

1) BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM

Bu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Refah payı sürecek, 7 büyük destek geliyor! İşte Meclis’e gelecek emekli yasasının detayları

2) ENERJİ DESTEKLERİ

Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğal gaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Refah payı sürecek, 7 büyük destek geliyor! İşte Meclis’e gelecek emekli yasasının detayları

3) ULAŞIM DESTEĞİ

Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.

SON DAKİKA