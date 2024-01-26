EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ SORGULAMA 2024: SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ödemeleri için gözler banka hesaplarında. Emekli zammı çalışmasını da içeren kanun teklifi TBMM'den geçti. Şimdi Resmi Gazete adımı bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre zam farkkarı için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar da fark bekliyor. Peki; SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? İşte, son durum...