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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ SORGULAMA 2024: SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 22:23 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 22:23

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ SORGULAMA 2024: SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Emekliye ek zam Meclis'ten geçti. Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yüzde 49,25 oranındaki zammın ardından zam farkı ödeme takvimi gündeme geldi. 2024 Ocak Emekli maaş farkı hesaplama ve ödeme sorgulama işlemleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK çalışmalarına dönüldü. Resmi Gazete'de yayımlanması ardından kısa sürede ödenecek zamlarla ilgili açıklama geldi. Peki; SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte, detaylar...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ SORGULAMA 2024: SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ödemeleri için gözler banka hesaplarında. Emekli zammı çalışmasını da içeren kanun teklifi TBMM'den geçti. Şimdi Resmi Gazete adımı bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre zam farkkarı için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar da fark bekliyor. Peki; SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2024? İşte, son durum...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ SORGULAMA 2024: SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİYE 49,25 EK ZAM!

Aralık ayı enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran yüzde 37,57 olarak ortaya çıktı ve emeklinin refah payı olmadan zam oranı belirlenmiş oldu. Bu noktada gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine Toplantısına çevrilmişti. Beklenen açıklama son toplantı ile birlikte geldi.

Başkan Erdoğan, yüzde 5 oranındaki refah payını açıkladı ve emeklinin zam oranı yüzde 42,6 seviyesine çıktı. Ardından yeniden Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Bakan Vedat Işıkhan emeklinin zam oranın yüzde 49,25 oranına yükseldiğini açıkladı.

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EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ SORGULAMA 2024: SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı. Meclis adımını tamamlayan çalışma son adımı bekliyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen ödemeler gündemdeki yerini koruyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ SORGULAMA 2024: SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ TAMAMLANIYOR!

SGK maaş ödeme takvimi normal seyrinde ilerlerken ek zammın fark olarak yatacağı açıklandı. Ancak yüzde 37,57 oranındaki artışla maaşlar 17 Ocak itibarıyla alınmaya başladı. İşte, tahsis numarasında göre ödeme takvimi:

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEME TAKVİMİ SORGULAMA 2024: SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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