EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: İlk rakam geldi! Ocak 2024’te emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

OCAK ZAMMI İÇİN İLK RAKAM: TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda aylık %9,49 yıllık %47,83 olarak gerçekleşti. TÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası emekli maaşı ve memur maaşları için ilk rakam gelmiş oldu.