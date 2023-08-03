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Haberler Fotohaber EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: İlk rakam geldi! Ocak 2024'te emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.08.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 15:35

EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: İlk rakam geldi! Ocak 2024'te emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı için ilk rakam geldi. Her yıl 2 kez zam alan emekli maaşı ve memur maaşları Ocak 2024'te tekrar artacak. SSK, Bağ-Kur emekli maaş zamları refah payı hariç 6 aylık enflasyon oranı ile memur maaşları ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile Ocak zammı için belirleyici olacak ilk veri gelmiş oldu. Öte yandan ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu oluştu.

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EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: İlk rakam geldi! Ocak 2024’te emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberi....SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları Ocak ayında yeniden artacak. TÜİK Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz döneminde emekli zammı yüzde 25 olurken, memurlar yüzde 17,55 zam ve 8077 seyyanen artışı maaşlarında gördü.

EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: İlk rakam geldi! Ocak 2024’te emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

RAKAMLARLA EMEKLİ VE MEMURLAR

  • Türkiye'de EYT yasası sonrası 15,5 milyonu aşkın SSK, Bağ-Kur emeklisi,
  • 2,7 milyon civarında memur emeklisi,
  • 4 milyona yakın memur bulunuyor.

Yani Ocak dönemi için 22 milyonu aşkın vatandaş için çalışmalar yapılıyor. Bir yandan orta vadede tek haneli enflasyonu hedefleyen ekonomi yönetimi bir yandan da bütçe hedefi doğrultusunda adımlar atıyor. Bu nedenle ince hesaplar yapılıyor.

Bütçe çalışmalarının meyveleri alındıkça emekli ve memurların refah düzeylerini artıracak yeni adımlar atılacak.

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EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: İlk rakam geldi! Ocak 2024’te emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR MAAŞ ZAMLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de EYT'lilerle beraber emekli sayısı 15 milyonu aştı. Emekliler her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar doğrudan zam alıyor. Son dönemde bu zam oranına ilaveten refah payı hesaplamaları da dikkat çekiyor.

EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: İlk rakam geldi! Ocak 2024’te emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Memur zammı ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.

EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: İlk rakam geldi! Ocak 2024’te emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

OCAK ZAMMI İÇİN İLK RAKAM: TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda aylık %9,49 yıllık %47,83 olarak gerçekleşti. TÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası emekli maaşı ve memur maaşları için ilk rakam gelmiş oldu.

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