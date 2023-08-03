EMEKLİ-MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: İlk rakam geldi! Ocak 2024’te emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı için ilk rakam geldi. Her yıl 2 kez zam alan emekli maaşı ve memur maaşları Ocak 2024'te tekrar artacak. SSK, Bağ-Kur emekli maaş zamları refah payı hariç 6 aylık enflasyon oranı ile memur maaşları ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile Ocak zammı için belirleyici olacak ilk veri gelmiş oldu. Öte yandan ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu oluştu.