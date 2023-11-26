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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur emekli maaşı tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.11.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 09:54

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur emekli maaşı tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri SSK ve Bağkur için başladı. Ekim enflasyonu 4. veriyi belirlerken gözler Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarında. 6 aylık oran ile belli olacak Ocak zammı son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Emekli zammı 2024 hesapları gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan'ın aktardıkları ile şekillenen emekli ve memur zammı son enflasyona göre hesaplandı. Ortaya çıkan emekli zam oranı yanı sıra emekli ikramiyesi de gündemde yer alıyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur emekli maaşı tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2024 Ocak hesapları masadaki yerini aldı. Son enflasyon oranı ile maaş tablosundaki rakamlar değişti. Net rakamlar için ise yılın son 2 verisi bekleniyor. Enflasyon verileri yanı sıra yılsonu beklenti anketleri de emekli maaşı hesaplama işlemlerinde etkili oluyor. Emekli zammı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Milyonlarca vatandaş ise en düşük ve en yüksek maaş rakamları için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, ocak zammı 2024 maaş tablosu…

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur emekli maaşı tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılımı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuşmasında memur ve emekli zammına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

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EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur emekli maaşı tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

"Asgari ücrete Cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz, emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık.

Aldığımız tedbirlerle, yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var, biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum."

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur emekli maaşı tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ DÜZENLEMESİ İÇİN AÇIKLAMA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşları hakkında açıklamada buludu:

"Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur emekli maaşı tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA YATT!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti.

2024 yıl başına kadar emeklileri rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. SGK, Kasım ayının 15'inden önce 12,2 milyon çalışmayan emekliye 60 milyar TL'nin üzerinde ödeme yaptı.

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