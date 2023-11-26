EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: SSK ve Bağkur emekli maaşı tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri SSK ve Bağkur için başladı. Ekim enflasyonu 4. veriyi belirlerken gözler Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarında. 6 aylık oran ile belli olacak Ocak zammı son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Emekli zammı 2024 hesapları gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan'ın aktardıkları ile şekillenen emekli ve memur zammı son enflasyona göre hesaplandı. Ortaya çıkan emekli zam oranı yanı sıra emekli ikramiyesi de gündemde yer alıyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı son dakika haberleri…