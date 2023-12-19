EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2024 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Zamlı aylıklar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 5 aylık enflasyona göre emekli zam oranı yüzde 33,66 olarak hesaplandı. Net rakamlar ise Aralık ayı enflasyon oranı ile belli olacak. Teknik ve bütçede kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilirken Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Enflasyon rakamları yanı sıra refah payı da gelirlerin artmasında etkili olacak. Peki; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri…