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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 09:24

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2024 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Zamlı aylıklar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 5 aylık enflasyona göre emekli zam oranı yüzde 33,66 olarak hesaplandı. Net rakamlar ise Aralık ayı enflasyon oranı ile belli olacak. Teknik ve bütçede kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilirken Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Enflasyon rakamları yanı sıra refah payı da gelirlerin artmasında etkili olacak. Peki; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı hesapları ve tahminleri yeni yıla sayılı günler kala gündemdeki sıcaklığını artırdı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. En düşük emekli maaşı 2024 Ocak zammı ile değişecek. Yılın ikici yarısına ilişkin enflasyon verileri ile hesaplanan emekli zam oranı için geriye yalnızca bir veri kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek şekilde çalışmalar yürütülürken yaklaşık 16 milyon emekli, hesaplama işlemlerine devam ediyor. Peki; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Emekli maaş zammı hesaplama tablosu ve son durum.

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAKTA EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanan emekli zammı için çalışmalar son adımda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı taraafından yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentisi de belli oldu. Son veri için geri sayım başladı. Son enflasyona göre 10.000 TL rakamı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

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EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

Kasım ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

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