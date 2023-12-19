EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağ-Kur En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAKTA EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanan emekli zammı için çalışmalar son adımda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı taraafından yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentisi de belli oldu. Son veri için geri sayım başladı. Son enflasyona göre 10.000 TL rakamı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler: