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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: Son enflasyona göre SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 07:31

EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: Son enflasyona göre SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için son bir veri kaldı! Geçtiğimiz gün açıklanan kasım enflasyonu ile birlikte 2024 Ocak zammı tahminleri güncellendi. 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek emekli zammı son dakika haberleri arasında yakından takip edilmeye devam ediyor. Belirlenecek enflasyon zammı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı refah payı zamda etkili olacak. Son enflasyona göre emekli maaşı hesaplama tablosu ortaya çıktı. Ara zamla 7.500 TL olan en düşük maaş üzerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, ocakta emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: Son enflasyona göre SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri: Zamda 5. veri belli oldu. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. 7 bin 500 TL alanlar ne kadar zam alacak merak konusu. Çalışmalarda ilk öncelik asgari ücretli, memur ve emeklinin enflasyona ezdirilmemesi. Yılsonu enflasyon beklentisi ile zam oranı tahminleri gelmeye başladı. İşte; SSK, Bağ-Kur emekli zammı tahmini.

EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: Son enflasyona göre SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 6 aylık süreçte 5. enflasyon oranlarını 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

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EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: Son enflasyona göre SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLERE OCAKTA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar gündemde.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentilerine göre tablolar şekilleniyor ve 10.000 sınırı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: Son enflasyona göre SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: Son enflasyona göre SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

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