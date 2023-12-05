EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: Son enflasyona göre SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı için son bir veri kaldı! Geçtiğimiz gün açıklanan kasım enflasyonu ile birlikte 2024 Ocak zammı tahminleri güncellendi. 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek emekli zammı son dakika haberleri arasında yakından takip edilmeye devam ediyor. Belirlenecek enflasyon zammı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı refah payı zamda etkili olacak. Son enflasyona göre emekli maaşı hesaplama tablosu ortaya çıktı. Ara zamla 7.500 TL olan en düşük maaş üzerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, ocakta emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?