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Haberler Fotohaber Emekli Zammı 2024 Ocak son dakika: Kasım enflasyonu ile hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 21:46 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 21:46

Emekli Zammı 2024 Ocak son dakika: Kasım enflasyonu ile hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 2024 Ocak zammı ile yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak maaşlar belli olacak. TÜİK tarafından açıklanan Kasım enflasyonu ile yüzde 33,66'lık zam kesinleşti. 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile hesaplanan zam oranı artık son veriyi bekliyor. Halihazırda 7.500 TL olarak ödenen en düşük maaş için en az 10.000 TL rakamı gündemde yer alıyor. Yıl sonuna sayılı günler kalırken Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri emekli maaşı hesaplama işlemlerine hız kazandırdı. Peki; 2024 Ocakta emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte, son gelişmeler.

Emekli Zammı 2024 Ocak son dakika: Kasım enflasyonu ile hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yıl sonuna yaklaşılırken emekli zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini almış durumda. Emekli zam oranı yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamları ve refah payı ile hesaplanacak. Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Böylece 5 aylık veri belli oldu. Şimdi milyonlarca Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklisi halihazırda 7 bin 500 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Yeni yıla sayılı günler kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. En az 10.000 TL rakamı gündemde yer alıyor. İşte, SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplama tablosu.

Emekli Zammı 2024 Ocak son dakika: Kasım enflasyonu ile hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2023 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Buna göre enflasyon oranı Kasım'da aylık bazda yüzde 3,28, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

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Emekli Zammı 2024 Ocak son dakika: Kasım enflasyonu ile hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

5 AYLIK ENFLASYON ORANI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim'de yüzde 3,43, Kasım'da ise yüzde 3,28 oldu.

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım verilerine göre, 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti

Emekli Zammı 2024 Ocak son dakika: Kasım enflasyonu ile hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Buna göre;

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66,

enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 45 oldu.

Emekli Zammı 2024 Ocak son dakika: Kasım enflasyonu ile hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAK ZAMMI İÇİN SON 1 VERİ KALDI!

Nihai zam oranı için geriye sadece 1 veri kaldı. TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını Ocak ayı başında açıklayacak.

Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek.

Veriler öncesi beklenti anketi sonuçları geldi!

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