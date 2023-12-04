Emekli Zammı 2024 Ocak son dakika: Kasım enflasyonu ile hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 2024 Ocak zammı ile yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak maaşlar belli olacak. TÜİK tarafından açıklanan Kasım enflasyonu ile yüzde 33,66'lık zam kesinleşti. 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile hesaplanan zam oranı artık son veriyi bekliyor. Halihazırda 7.500 TL olarak ödenen en düşük maaş için en az 10.000 TL rakamı gündemde yer alıyor. Yıl sonuna sayılı günler kalırken Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri emekli maaşı hesaplama işlemlerine hız kazandırdı. Peki; 2024 Ocakta emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte, son gelişmeler.