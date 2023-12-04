Emekli Zammı 2024 Ocak son dakika: Kasım enflasyonu ile hesaplandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yıl sonuna yaklaşılırken emekli zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini almış durumda. Emekli zam oranı yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamları ve refah payı ile hesaplanacak. Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Böylece 5 aylık veri belli oldu. Şimdi milyonlarca Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklisi halihazırda 7 bin 500 TL olarak ödenen en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Yeni yıla sayılı günler kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. En az 10.000 TL rakamı gündemde yer alıyor. İşte, SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplama tablosu.