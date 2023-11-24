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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: SSK ve BağKur emekli maaş tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 11:46

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: SSK ve BağKur emekli maaş tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2024 yılı için hesaplanmaya başladı. Emekli maaşı SSK ve Bağkur hesapları Ocak zammı ile netleşecek. 6 aylık enflasyon oranı ile şekillenen emekli zammı için 4 aylık oran belli olurken geriye sadece 2 veri kaldı. Enflasyon zammı ile hesaplanan maaş tahminleri de gündemdeki yerini aldı. Yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak maaşlar için çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Konu ile ilgili Bakan Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 ocak emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: SSK ve BağKur emekli maaş tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2024 Ocak emekli zammı hesaplama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. SSK ve BağKur emekli maaşı tablosu enflasyon rakamları ile şekilleniyor. 4 aylık enflasyon zammı belli oldu. 5. Oran için geri sayım devam ediyor. Yılsonuna yaklaşılırken emekli zammı 2024 verileri hızla araştırılmaya başlandı. Geri sayım devam ederken Ocak zammı son dakika haberleri yakın takibe alınmış durumda. Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan açıklamalarında. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, yılbaşında emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte, son veriler…

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: SSK ve BağKur emekli maaş tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılımı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuşmasında memur ve emekli zammına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

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EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: SSK ve BağKur emekli maaş tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

"Asgari ücrete Cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz, emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık.

Aldığımız tedbirlerle, yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var, biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum."

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: SSK ve BağKur emekli maaş tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ DÜZENLEMESİ İÇİN AÇIKLAMA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşları hakkında açıklamada buludu:

"Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: SSK ve BağKur emekli maaş tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA YATT!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti.

2024 yıl başına kadar emeklileri rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. SGK, Kasım ayının 15'inden önce 12,2 milyon çalışmayan emekliye 60 milyar TL'nin üzerinde ödeme yaptı.

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