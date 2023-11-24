EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: SSK ve BağKur emekli maaş tahmini ile Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2024 yılı için hesaplanmaya başladı. Emekli maaşı SSK ve Bağkur hesapları Ocak zammı ile netleşecek. 6 aylık enflasyon oranı ile şekillenen emekli zammı için 4 aylık oran belli olurken geriye sadece 2 veri kaldı. Enflasyon zammı ile hesaplanan maaş tahminleri de gündemdeki yerini aldı. Yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak maaşlar için çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor. Konu ile ilgili Bakan Işıkhan açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 ocak emekli zammı son dakika haberleri…