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Haberler Fotohaber Emekli zammı son gelişmeler 2024: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 08:10

Emekli zammı son gelişmeler 2024: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri takip ediliyor. Ocak-Haziran döneminde yapılan yüzde 49,25 oranındaki zam ile en düşük emekli aylığı 10 bin TL seviyesini görmüştü. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak Temmuz zammında enflasyon rakamları etkili olurken 3 aylık veri belli oldu. Emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri başladı. Bakan Vedat Işıkhan ve Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler…

Emekli zammı son gelişmeler 2024: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini aldı. Ocak-Haziran dönemine ait enflasyon rakamları baz alınarak hesaplanacak emekli zammında üç aylık enflasyon verisi açıklandı. Bu noktada emekli maaş hesaplama işlemleri hız kazandı. Hatırlanacağı üzere en düşük emekli aylığı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükselmişti. Temmuz zammıyla ilgili son yeni gelişmeler takip ediliyor. Peki; Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı son gelişmeler 2024: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkı belli oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,06 olarak belirlendi.

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Emekli zammı son gelişmeler 2024: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ÜÇ AYLIK FARK YÜZDE 15,06

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için bu yılın üç aylık döneminde yüzde 15,06 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Emekli zammı son gelişmeler 2024: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI MESAJI

Erdoğan, "Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun ücretli kesimde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Bu konuda tavrımız palyatif tedbirlerle günü kurtarmak yerine enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır. Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk, duracağız. Abuk sabuk vaatlerin adeta havada uçuştuğu 31 Mart seçim sürecinde maruz kaldığımız onca baskıya rağmen seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik" dedi.

Emekli zammı son gelişmeler 2024: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

Bu yılın emekliler yılı ilan edilmesiyle ilgili 16 milyon vatandaşın gelirlerini artırıcı ve hayatlarını kolaylaştıracak tedbirler alınmaya devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte yeniden ele alınacak emekli maaşlarıyla ilgili farklı artış formülleri de gündeme geliyor.

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