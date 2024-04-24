Emekli zammı son gelişmeler 2024: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 24.04.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
08:10
Emekli zammı son dakika haberleri takip ediliyor. Ocak-Haziran döneminde yapılan yüzde 49,25 oranındaki zam ile en düşük emekli aylığı 10 bin TL seviyesini görmüştü. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak Temmuz zammında enflasyon rakamları etkili olurken 3 aylık veri belli oldu. Emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri başladı. Bakan Vedat Işıkhan ve Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamaları takip ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler…