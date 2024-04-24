Emekli zammı son gelişmeler 2024: Son enflasyona göre hesaplandı! Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini aldı. Ocak-Haziran dönemine ait enflasyon rakamları baz alınarak hesaplanacak emekli zammında üç aylık enflasyon verisi açıklandı. Bu noktada emekli maaş hesaplama işlemleri hız kazandı. Hatırlanacağı üzere en düşük emekli aylığı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye yükselmişti. Temmuz zammıyla ilgili son yeni gelişmeler takip ediliyor. Peki; Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?