EMEKLİYE MÜJDE PAKETİ SON DAKİKA: 4 adım atıldı: Sırada yeni düzenlemeler var

EMEKLİYE REFAH PAYI UYGULAMASI SÜRÜYOR

Milyonlarca emekli için Ocak ayında yapılan refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte yüzde 49,25'lik zam ortaya çıkmıştı. Emekliler zamlı maaşlarını alırken bu kez ikramiyelere yüzde 50 oranında artış yapıldı ve 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartıldı.

Temmuz ayında emekli maaşları yeniden artacak. SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.