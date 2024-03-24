Giriş Tarihi: 24.03.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
12:47
EMEKLİYE MÜJDE PAKETİ SON DAKİKA: 4 adım atıldı: Sırada yeni düzenlemeler var
Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük emekli maaşı 10.000 TL oldu. yükseldi. Emekli ikramiyesi 2024 yılında toplamda 6 bin TL olarak ödenecek. Sırada emekliler yılına özel düzenlemeler var. AK Parti çalışma yapıldığını açıkladı. Çalışma tamamlanınca detaylar belli olacak. Bu nedenle Büyük İstanbul Mitingi ve sonrasında gözler Başkan Erdoğan'da olacak.