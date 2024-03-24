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Haberler Fotohaber EMEKLİYE MÜJDE PAKETİ SON DAKİKA: 4 adım atıldı: Sırada yeni düzenlemeler var
Giriş Tarihi: 24.03.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 12:47

EMEKLİYE MÜJDE PAKETİ SON DAKİKA: 4 adım atıldı: Sırada yeni düzenlemeler var

Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük emekli maaşı 10.000 TL oldu. yükseldi. Emekli ikramiyesi 2024 yılında toplamda 6 bin TL olarak ödenecek. Sırada emekliler yılına özel düzenlemeler var. AK Parti çalışma yapıldığını açıkladı. Çalışma tamamlanınca detaylar belli olacak. Bu nedenle Büyük İstanbul Mitingi ve sonrasında gözler Başkan Erdoğan'da olacak.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLİYE MÜJDE PAKETİ SON DAKİKA: 4 adım atıldı: Sırada yeni düzenlemeler var

Son dakika haberleri: 2024 yılında, emekli zammı, en düşük emekli maaşı, ikramiyesi ve promosyon düzenlemesi yapıldı. Sırada emekliler yılına özel 16 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler var. Çalışma olgunlaşınca Başkan Erdoğan müjdeyi verecek.

EMEKLİYE MÜJDE PAKETİ SON DAKİKA: 4 adım atıldı: Sırada yeni düzenlemeler var

HÜKÜMET ADIM ADIM DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRİYOR

  • 2024 yılını emekliler yılını ilan eden hükümet adım adım düzenlemeleri hayata geçiriyor. 3 ayda 4 adım atıldı:
  • SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 11,68 ilave artışla yüzde 49,25 olarak uygulandı. Maaş farklarını tüm emekliler aldı.
  • Hazine desteğiyle uygulanan taban maaşlar arttı. En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye çıkarıldı.
  • 2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece tüm emekliler 2024 yılında 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak. Düzenlemelerden dul ve yetimler de faydalandı.
  • Kamu bankalarında promosyon alt sınırı yüzde 166'nın üzerinde artışla 3000 TL'den 8000 TL'ye, üst sınırı ise 5000 TL'den 12000 TL'ye yükseldi.

Sırada emeklilerin gelirlerini artırıcı giderlerini azaltıcı adımlar var.

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AK PARTİ'DEN EMEKLİLER İÇİN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

İlk açıklama AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den geldi. Şahin, emeklilerin zam beklentilerinin karşılanacağını belirterek, "Çalışmalar olgunlaşınca Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacak" dedi. Şahin emeklilerle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü de belirtti.

EMEKLİYE MÜJDE PAKETİ SON DAKİKA: 4 adım atıldı: Sırada yeni düzenlemeler var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük Ankara mitingi öncesi açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise emeklilere yönelik düzenlemeler için, "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE MÜJDE PAKETİ SON DAKİKA: 4 adım atıldı: Sırada yeni düzenlemeler var

EMEKLİYE REFAH PAYI UYGULAMASI SÜRÜYOR

Milyonlarca emekli için Ocak ayında yapılan refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte yüzde 49,25'lik zam ortaya çıkmıştı. Emekliler zamlı maaşlarını alırken bu kez ikramiyelere yüzde 50 oranında artış yapıldı ve 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartıldı.

Temmuz ayında emekli maaşları yeniden artacak. SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

  • Ocak 2023: Emekliye refah payı yaklaşık yüzde 15
  • Temmuz 2023: Emekliye refah payı yüzde 5,23
  • Ocak 2024: Emekliye refah payı yüzde 11,68
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