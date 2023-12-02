Giriş Tarihi: 02.12.2023 15:32
Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
15:32
EMEKLİYE ZAM HESABI SON DAKİKA: Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları
Milyonlarca emekli ve memur açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Pazartesi 5 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle emekli ve memur Ocak zammı büyük oranda belli olacak. Nihai emekli maaşı ve memur maaş zammı Ocak ayında Aralık ayı enflasyon rakamları kesinleşecek. Böylece 20 milyonu aşkın vatandaşın maaşları 2024 yılının ilk yarısı için netlik kazanacak. Peki emeklilerin zam oranları ne olacak? Hesaplama nasıl yapılacak? İşte cevabı…