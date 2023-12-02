EMEKLİYE ZAM HESABI SON DAKİKA: Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını belirleyen en önemli veri ise enflasyon oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile birlikte enflasyon farkı alıyor.