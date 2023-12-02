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Haberler Fotohaber EMEKLİYE ZAM HESABI SON DAKİKA: Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları
Giriş Tarihi: 02.12.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 15:32

EMEKLİYE ZAM HESABI SON DAKİKA: Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları

Milyonlarca emekli ve memur açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Pazartesi 5 aylık enflasyon oranının netleşmesiyle emekli ve memur Ocak zammı büyük oranda belli olacak. Nihai emekli maaşı ve memur maaş zammı Ocak ayında Aralık ayı enflasyon rakamları kesinleşecek. Böylece 20 milyonu aşkın vatandaşın maaşları 2024 yılının ilk yarısı için netlik kazanacak. Peki emeklilerin zam oranları ne olacak? Hesaplama nasıl yapılacak? İşte cevabı…

FARUK ERDEM
EMEKLİYE ZAM HESABI SON DAKİKA: Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını belirleyen en önemli veri ise enflasyon oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile birlikte enflasyon farkı alıyor.

EMEKLİYE ZAM HESABI SON DAKİKA: Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları

PAZARTESİ AÇIKLANIYOR

Bu güne kadar enflasyon verilerinden 4 aylık oran açıklanmıştı. 4 Aralık Pazartesi ise açıklanacak Kasım enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Böylece emeklilerin ve memurların alacakları zam oranları biraz daha netlik kazanacak. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte de 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak.

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EMEKLİYE ZAM HESABI SON DAKİKA: Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları

4 AYLIK VERİ BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamış ve 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak hesaplanmıştı. Bir başka ifade ile Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükselmişti. Yüzde 29.41 oranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık enflasyon artışı anlamına gelirken memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 22.08 oranında enflasyon farkı anlamına geliyor.

EMEKLİYE ZAM HESABI SON DAKİKA: Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları

Buradan yola çıkarak yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla beraber memurlar ve memur emeklilerinin 4 aylık artışı yüzde 40,39'a ulaşmış oldu. Pazartesi günü açıklanacak yeni oran ile bu rakamlar da yükselmiş olacak.

EMEKLİYE ZAM HESABI SON DAKİKA: Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları

TABLO

  • Ekim ayı aylık: Yüzde 3.43
  • Ekim ayı yıllık: Yüzde 61,36
  • 2 aylık enflasyon: Yüzde 19.44
  • 3 aylık enflasyon: Yüzde 25.11
  • 4 aylık enflasyon: Yüzde 29,41
  • Memur emeklisi enflasyon farkı : Yüzde 22.08
  • Memur ve emeklisi 4 aylık: Yüzde 40.39
  • SSK ve Bağ-Kur emeklisi 4 aylık: Yüzde 29.41
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