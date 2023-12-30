EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK SON DAKİKA: 2024 maaş zammı tablosu! netleşti! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...2024 asgari ücret belli oldu. Emekli ve memur Ocak zammı ile birlikte birçok gelir kalemi de değişecek. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile SSK ve Bağ-Kur'lunun geliri artacak. Öte yandan memur maaş zammı ile 6 milyon memur ve memur emeklisi zamlı maaşlarını alacak. Memur maaş zammı katsayısı aynı zamanda sosyal destek ödemelerini de artırmış olacak.