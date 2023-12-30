Giriş Tarihi: 30.12.2023 17:50
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
17:51
EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK SON DAKİKA: 2024 maaş zammı tablosu! netleşti! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika haberi...SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ve memur maaş artışları önümüzde hafta netleşecek. Emekliye zam, en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammı olmak üzere 2024'te 3 düzenleme yapılacak. Ocak ayı ile birlikte işçi, işsiz, emekli, memur, sosyal yardım alanlar gibi birçok kesimin geliri artmış olacak. Vatandaşlar yeni yılda yeni maaşlarını alacak. İşte milyonların merak ettiği maaş zammı rakamları...