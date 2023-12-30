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Haberler Fotohaber EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK SON DAKİKA: 2024 maaş zammı tablosu! netleşti! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 17:50 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 17:51

EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK SON DAKİKA: 2024 maaş zammı tablosu! netleşti! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ve memur maaş artışları önümüzde hafta netleşecek. Emekliye zam, en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammı olmak üzere 2024'te 3 düzenleme yapılacak. Ocak ayı ile birlikte işçi, işsiz, emekli, memur, sosyal yardım alanlar gibi birçok kesimin geliri artmış olacak. Vatandaşlar yeni yılda yeni maaşlarını alacak. İşte milyonların merak ettiği maaş zammı rakamları...

FARUK ERDEM
EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK SON DAKİKA: 2024 maaş zammı tablosu! netleşti! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...2024 asgari ücret belli oldu. Emekli ve memur Ocak zammı ile birlikte birçok gelir kalemi de değişecek. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile SSK ve Bağ-Kur'lunun geliri artacak. Öte yandan memur maaş zammı ile 6 milyon memur ve memur emeklisi zamlı maaşlarını alacak. Memur maaş zammı katsayısı aynı zamanda sosyal destek ödemelerini de artırmış olacak.

EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK SON DAKİKA: 2024 maaş zammı tablosu! netleşti! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ, İŞSİZ, DUL YETİM VE SOSYAL YARDIM ÜCRETLERİ…

Yeni yılla birlikte milyonlarca vatandaşın gelirleri de değişecek. Ocak ayı zamları çalışanlarla birlikte işsizlerin ve sosyal yardım alanların da gelirlerini artıracak. Asgari ücrete yapılan yüzde 49.11'lik zamdan sonra gözler 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi. Bu oranların belli olmasıyla birlikte yeni maaşlar da belirlenecek. İşte gelirleri artacak kesimler:

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EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK SON DAKİKA: 2024 maaş zammı tablosu! netleşti! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

İŞÇİLER: Yılın son günlerinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirledi. Buna göre brüt asgari ücret 20.002 TL'ye net asgari ücret ise 17.002 TL'ye yükseldi. Artış oranı Yüzde 49.11 oldu. İşçiler yeni ücretlerini 31 Ocak ya da 1 Şubat'ta almış olacaklar.

EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK SON DAKİKA: 2024 maaş zammı tablosu! netleşti! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI: Asgari ücrete yapılan yüzde 49.11 oranındaki artış tüm özel sektör çalışanları için de maaş zammı anlamına gelecek. Asgari ücretle çalışanların maaşları yüzde 49.11 artarken bu rakamın üzerinde maaş alanların da ücretleri yukarı doğru çekilecek.

EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK SON DAKİKA: 2024 maaş zammı tablosu! netleşti! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

MAAŞLARIN ASGARİ ÜCRET KADAR Kİ KISMINDAN VERGİ ALINMAYACAK

Özel sektörde bilançoların yüzde 40-50 arasında yapıldığı belirtiliyor. Öte yandan asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması da devam edecek. Yüksek maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da vergiden muaf tutulacak.

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