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Haberler Fotohaber İlk adım atıldı! Marketler pazar günü kapanacak mı? TESK Başkanı Palandöken'den dikkat çeken açıklamalar
Giriş Tarihi: 25.11.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 13:04

İlk adım atıldı! Marketler pazar günü kapanacak mı? TESK Başkanı Palandöken'den dikkat çeken açıklamalar

Zincir marketlerin pazar günü kapatılması uzun zamandır tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi son çalıştayında da küçük esnafa nefes aldıracak konuyu masaya yatırdı. Komite üyeleri pazar günleri zincir marketlerin kapatılması yönünde mutabık kaldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESK) da söz konusu uygulamanın devreye alınmasını küçük esnafa destek olması açısından destekliyor. Peki marketler pazar günü kapatılacak mı? Süreç artık yasalaşacak mı? TESK Başkanı Bendevi Palandöken A Haber'e konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlk adım atıldı! Marketler pazar günü kapanacak mı? TESK Başkanı Palandöken’den dikkat çeken açıklamalar

Marketler pazar günü kapanacak mı? İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi ilk adımı attı. Komite üyeleri pazar günleri zincir marketlerin kapatılması yönünde oy kullandı. Peki süreç devamında nasıl işleyecek? TESK Başkanı Bendevi Palandöken süreci A Haber'e anlattı.

İlk adım atıldı! Marketler pazar günü kapanacak mı? TESK Başkanı Palandöken’den dikkat çeken açıklamalar

MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPANACAK MI?

Zincir marketlerin pazar günü kapatılması uzun zamandır tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. TESK bu uygulamayı devreye alınmasını küçük esnafa destek olması açısından destekliyor. Süreç artık yasalaşacak mı? TESK Başkanı Bendevi Palandöken, konu ile ilgili A Haber'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İlk adım atıldı! Marketler pazar günü kapanacak mı? TESK Başkanı Palandöken’den dikkat çeken açıklamalar

KÜÇÜK ESNAFA NEFES ALDIRACAK KARARDA SON DURUM

Zincir marketlerin pazar günü kapatılmasında ilk adım atıldı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda, "Biz market düşmanı değiliz. Her şey benim zihniyeti değişsin. Yanınızdaki de kazansın" diyerek süreç hakkında bilgi verdi.

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İlk adım atıldı! Marketler pazar günü kapanacak mı? TESK Başkanı Palandöken’den dikkat çeken açıklamalar

"PİYASADA TEKELCİ BİR ZİHNİYET VAR"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu uygulama ile esnaf korunacak ama asıl amaç tüketicinin korunması. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin tamamında haftada bir gün tatil var. Bir açma kapama saatleri var. Ancak bizde gece 12'ye kadar esnafla yarışır hale geldi. Bir haksız rekabet durumu var ortada. Bir insanın 10-12 bin mağazası olur mu? Bu olursa enflasyonu düşürmek hayal olur. Hükümetin bu kadar iyi çalışmalarına rağmen piyasadaki fiyatların düşmesini sağlayamıyor. Sebebi tekelci bir zihniyetin piyasada olması. Bu marketler Hakkari'deki fiyat ile İstanbul'daki fiyatı birleştiriyor. Burada esnafı kendi dükkanında tezgahtar, çiftçiyi de kendi tarlasında işçi yapıyorlar. Dünyada her yerde var bu marketler. O zaman oralardan örnekler alalım.

İlk adım atıldı! Marketler pazar günü kapanacak mı? TESK Başkanı Palandöken’den dikkat çeken açıklamalar

ESNAFLARDAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Evvela esnaf ve sanatkarlar adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli Çalışma ve Ticaret Bakanlığına. Dün Cumhuriyet'in 100. yıl ikramiyesinin esnaf ve sanatkara da verilmesini sağladı. Ülkemizdeki 15 milyon emekli aynı haklardan yararlanacak.

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