İlk adım atıldı! Marketler pazar günü kapanacak mı? TESK Başkanı Palandöken’den dikkat çeken açıklamalar

"PİYASADA TEKELCİ BİR ZİHNİYET VAR"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bu uygulama ile esnaf korunacak ama asıl amaç tüketicinin korunması. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin tamamında haftada bir gün tatil var. Bir açma kapama saatleri var. Ancak bizde gece 12'ye kadar esnafla yarışır hale geldi. Bir haksız rekabet durumu var ortada. Bir insanın 10-12 bin mağazası olur mu? Bu olursa enflasyonu düşürmek hayal olur. Hükümetin bu kadar iyi çalışmalarına rağmen piyasadaki fiyatların düşmesini sağlayamıyor. Sebebi tekelci bir zihniyetin piyasada olması. Bu marketler Hakkari'deki fiyat ile İstanbul'daki fiyatı birleştiriyor. Burada esnafı kendi dükkanında tezgahtar, çiftçiyi de kendi tarlasında işçi yapıyorlar. Dünyada her yerde var bu marketler. O zaman oralardan örnekler alalım.