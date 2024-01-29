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Haberler Fotohaber KAAN gök vatana kavuşuyor! Merakla beklenen tarih belli oldu:Dünyada sayılı ülkede var
Giriş Tarihi: 29.01.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 12:58

KAAN gök vatana kavuşuyor! Merakla beklenen tarih belli oldu:Dünyada sayılı ülkede var

Türk savunma sanayiinin gözbebeği olarak görülen projelerden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN'da ilk uçuş için geri sayım başladı. Dünyada sayılı ülkede bulunan teknolojiye sahip olan KAAN, ilk defa 1 Mayıs 2023 tarihinde kamuoyuna tanıtılmıştı. Milyonların heyecanla ve gururla beklediği KAAN'ın ilk uçuş tarihi belli oldu. İşte KAAN'ın dikkatleri üzerine çeken özellikleri...

KAAN gök vatana kavuşuyor! Merakla beklenen tarih belli oldu:Dünyada sayılı ülkede var

Türk savunma sanayiinin en büyük ve en stratejik projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN'ın ilk uçuşu için geri sayım başladı.

KAAN gök vatana kavuşuyor! Merakla beklenen tarih belli oldu:Dünyada sayılı ülkede var

KAAN PROJESİ NEDİR?

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılan KAAN Geliştirilmesi Projesi'nde ana yüklenici firma olarak Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) bulunmaktadır.

KAAN Gök Vatan'a kavuşuyor: Merakla beklenen tarih belli oldu

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KAAN gök vatana kavuşuyor! Merakla beklenen tarih belli oldu:Dünyada sayılı ülkede var

'TÜRKİYE SINIRLI SAYIDAKİ ÜLKELER ARASINDA YER ALACAK'

Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki kazanılacak kabiliyetlerle Türkiye; dünyada ABD, Rusya, Çin vb. 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacaktır.

KAAN gök vatana kavuşuyor! Merakla beklenen tarih belli oldu:Dünyada sayılı ülkede var

'2070'E KADAR ENVANTERDE YER ALACAK'

KAAN'ın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan diğer savaş uçakları, İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilir şekilde görev yapması ve üretilecek uçakların 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülmektedir.

KAAN gök vatana kavuşuyor! Merakla beklenen tarih belli oldu:Dünyada sayılı ülkede var

'TAM BİR SAVAŞÇI'

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

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