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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: Polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşları hesapla! 2023 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 15:26

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: Polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşları hesapla! 2023 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete uygulanan %34'lük temmuz maaş zammı sonrası gözler bu kez memur maaş zammına çevrildi. Öğretmen, polis, doktor hemşire gibi çeşitli mesleklerde çalışan memurlar bu kapsamda "Memur zammı ne kadar olacak, zam oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan konu ile ilgili son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük maaşın 22 bin TL seviyesine çekileceğini aktarmıştı. Peki, Memur zammı ne kadar olacak, zam oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı hesaplama ekranı.

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: Polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşları hesapla! 2023 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur zammı için geri sayım başladı. Bu kapsamda memur maaş zammı merakla bekleniyor. Haziran ayı enflasyonu rakamları sonrasında memurların maaşları da ortaya çıkacak. Şimdilerde ise vatandaşlar "2023 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularıyla tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte milyonların merakla beklediği memur zammı konusunda tüm merak edilenler ve Öğretmen, polis, doktor hemşire maaşları.

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: Polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşları hesapla! 2023 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak züere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: Polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşları hesapla! 2023 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: Polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşları hesapla! 2023 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: Polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşları hesapla! 2023 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

  • 5 AYLIK ENFLASYON: 15,26
  • 5 AYLIK SSK-BAĞKUR ZAMMI: 15,26
  • 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI: 7,13
  • 5 AYLIK MEMUR ZAMMI: 13,13
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