Giriş Tarihi: 25.06.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 15:26

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU: Polis, öğretmen, doktor, hemşire maaşları hesapla! 2023 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete uygulanan %34'lük temmuz maaş zammı sonrası gözler bu kez memur maaş zammına çevrildi. Öğretmen, polis, doktor hemşire gibi çeşitli mesleklerde çalışan memurlar bu kapsamda "Memur zammı ne kadar olacak, zam oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan konu ile ilgili son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük maaşın 22 bin TL seviyesine çekileceğini aktarmıştı. Peki, Memur zammı ne kadar olacak, zam oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı hesaplama ekranı.