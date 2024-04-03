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Haberler Fotohaber SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 15,06 zam cepte! Bakan Şimşek'in ajandasındaki 4 madde
Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 14:05

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 15,06 zam cepte! Bakan Şimşek'in ajandasındaki 4 madde

Son dakika haberi: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı, Temmuz 2024'e kadar geçerli olmak üzere yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu dönemde en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Emekli maaşları 6 aylık enflasyon rakamları sonrası Temmuz ayında yeniden artacak. Şimdiden yüzde 15,06 zam cepte. Bütçe disiplini el verdikçe Türkiye ekonomisi deprem felaketinin etkilerinden sıyrıldıkça emekliye ek zam uygulaması sürecek. Bakan Şimşek'in ajandasında 4 madde bulunuyor. Kim ne kadar alacak? İşte yeni rakamlarla emekli maaşı hesaplama tablosu...

METE DİRİCE
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 15,06 zam cepte! Bakan Şimşek’in ajandasındaki 4 madde

Son dakika haberleri: Emekliye zam oranı 6 aylık enflasyon rakamları sonunda yılda 2 kez belirleniyor. Emekliye zam oranı 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 oldu. Emekli maaşları TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası Temmuz ayında yeniden artacak. Türkiye'de memur emeklisi dahil yaklaşık 16 milyon emekli vatandaş bulunuyor.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 15,06 zam cepte! Bakan Şimşek’in ajandasındaki 4 madde

TÜİK MART AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak Mart ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 15,06 zam cepte! Bakan Şimşek’in ajandasındaki 4 madde

3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 15,06 OLDU

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 15,06 olarak hesaplandı.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 15,06 zam cepte! Bakan Şimşek’in ajandasındaki 4 madde

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN AJANDASINDAKİ 4 MADDE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' bilinciyle hareket eden Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var:

  • Öngörülebilir ücret artışlarıyla milyonların alım gücü artacak. Temmuz ayında emekli ve memur zammı, Aralık ayında da yeni asgari ücret belirlenecek
  • Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece kalıcı refah artışının temelleri atılmış olacak
  • Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek
  • Kamuda harcama kontrolü yaparak tasarruf ön planda olacak
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 15,06 zam cepte! Bakan Şimşek’in ajandasındaki 4 madde

SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan emekli maaşı zammı olurken, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.

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