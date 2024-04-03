Giriş Tarihi: 03.04.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
14:05
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 15,06 zam cepte! Bakan Şimşek'in ajandasındaki 4 madde
Son dakika haberi: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı, Temmuz 2024'e kadar geçerli olmak üzere yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseltildi. Bu dönemde en düşük emekli maaşı da 10 bin TL oldu. Emekli maaşları 6 aylık enflasyon rakamları sonrası Temmuz ayında yeniden artacak. Şimdiden yüzde 15,06 zam cepte. Bütçe disiplini el verdikçe Türkiye ekonomisi deprem felaketinin etkilerinden sıyrıldıkça emekliye ek zam uygulaması sürecek. Bakan Şimşek'in ajandasında 4 madde bulunuyor. Kim ne kadar alacak? İşte yeni rakamlarla emekli maaşı hesaplama tablosu...