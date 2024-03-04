Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
12:52
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşları yeniden artacak
Son dakika haberi: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı Ocak-Haziran dönemi için yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. 6 aylık enflasyon rakamı sonrası emekli maaşları Temmuz ayında yeniden artacak. Şimdiden yüzde 11,53 zam cepte. Bütçe disiplini el verdikçe Türkiye ekonomisi deprem felaketinin etkilerinden sıyrıldıkça emekliye ek zam uygulaması sürecek. Kim ne kadar alacak? İşte emekli maaşı hesaplama tablosu...