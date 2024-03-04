SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşları yeniden artacak

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak Şubat ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylı bazda yüzde 4,53 olurken, yıllık bazda yüzde 67,07 olarak gerçekleşti.