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Haberler Fotohaber SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşları yeniden artacak
Giriş Tarihi: 04.03.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 12:52

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşları yeniden artacak

Son dakika haberi: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı Ocak-Haziran dönemi için yüzde 49,25 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. 6 aylık enflasyon rakamı sonrası emekli maaşları Temmuz ayında yeniden artacak. Şimdiden yüzde 11,53 zam cepte. Bütçe disiplini el verdikçe Türkiye ekonomisi deprem felaketinin etkilerinden sıyrıldıkça emekliye ek zam uygulaması sürecek. Kim ne kadar alacak? İşte emekli maaşı hesaplama tablosu...

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşları yeniden artacak

Son dakika haberleri: Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları sonunda yılda 2 kez belirleniyor. Emekliye zam oranı 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 oldu. Emekli maaşları Temmuz ayında yeniden yükselecek.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşları yeniden artacak

TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak Şubat ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylı bazda yüzde 4,53 olurken, yıllık bazda yüzde 67,07 olarak gerçekleşti.

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşları yeniden artacak

2 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 11,53 OLDU

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e geriledi. 2 aylık enflasyon rakamı da yüzde 11,53 olarak hesaplandı.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşları yeniden artacak

SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan emekli maaşı zammı olurken, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 11,53 zam cepte! Emekli maaşları yeniden artacak

Ocak ayında yüzde 37,57 zam alan SSK, Bağ-Kur emeklisi, yüzde 11,68'lik refah payı ile ilave artış aldı. Böylece 4A, 4B, 4C kategorisinde tüm emekliler yüzde 49,25 zam almış oldu.

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