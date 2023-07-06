TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Refah payı geliyor mu? 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Temmuz emekli zammı refah payı hariç kesinleşti. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 19,77 oranında artacak. Teknik çalışması tamamlanan emekliye zam düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. 'SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu, emekli refah payı alacak mı' soruları gündemdeki sıcaklığını artırdı. Gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Peki emekliye zam ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte Temmuz zammı ile emekli maaşı hesaplama tablosu...