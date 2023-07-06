TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Refah payı geliyor mu? 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI HARİÇ YÜZDE 19,77 OLDU

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı ve memurlar ile emeklilerin Temmuz zamları şekillenmeye başladı. Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 17,55 olurken SSK ve BağKur emeklilerinin zam oranı ise 6 aylık enflasyon kadar yani 19,77 olarak açıklandı. Bu enflasyon artışlarından başka refah payı ile ilgili çalışmalarda başlamış oldu.