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Haberler Fotohaber TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Refah payı geliyor mu? 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 06.07.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 14:09

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Refah payı geliyor mu? 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Temmuz emekli zammı refah payı hariç kesinleşti. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 19,77 oranında artacak. Teknik çalışması tamamlanan emekliye zam düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. 'SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu, emekli refah payı alacak mı' soruları gündemdeki sıcaklığını artırdı. Gözler bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Peki emekliye zam ne kadar olacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte Temmuz zammı ile emekli maaşı hesaplama tablosu...

FARUK ERDEM
TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Refah payı geliyor mu? 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Son dakika emekli zammı haberleri...Emekli maaşı zammı refah payı hariç 6 aylık enflasyon oranı kadar yüzde 19,77 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 16 milyon vatandaş emekli refah payı hakkındaki gelişmelere odaklandı. Nihai emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye zam düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmayı sürdürüyor. Emekli refah payı ne kadar olacak? İşte emekli maaş zammı için masadaki formüller...

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Refah payı geliyor mu? 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ REFAH PAYI ZAMMI İÇİN GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Memur zammı netleşti. 'Emekliye ne kadar zam yapılacak, emekli refah payı alacak mı' sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde bugün Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşacak. SSK, Bağ-Kur emekli zammı için tüm gözler saat 14:30'da Başkan Erdoğan'da olacak.

Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe çalışmasının devam ettiği bildiriliyor.

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TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Refah payı geliyor mu? 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI HARİÇ YÜZDE 19,77 OLDU

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı ve memurlar ile emeklilerin Temmuz zamları şekillenmeye başladı. Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 17,55 olurken SSK ve BağKur emeklilerinin zam oranı ise 6 aylık enflasyon kadar yani 19,77 olarak açıklandı. Bu enflasyon artışlarından başka refah payı ile ilgili çalışmalarda başlamış oldu.

TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Refah payı geliyor mu? 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

REFAH PAYI HARİÇ MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

  • 6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,77
  • 6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,77
  • 6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,55
  • 6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,55
TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Refah payı geliyor mu? 2023 SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Öncelikli olarak Meclis'e getirilen torba yasa ile birlikte en düşük memur maaşlarının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili madde yasalaşacak. Burada en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile birlikte tüm memurlar için de kademeli bir artış söz konusu olacak.

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