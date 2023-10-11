2023 Kasım Celbi Askerlik Yerleri sorgulama e-devlet: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sınıflandırma sonuçları, celp ve sevk tarihleri

2023 Kasım celbi askerlik yerleri belli oluyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak ve e-devlet üzerinden adaylar ile buluşacak askerlik sınıflandırma sonuçları, 31 Ağustos tarihine kadar celp tercih işlemlerini gerçekleştirenler için açıklanıyor. e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı yanı sıra MSB celp ve sevk tarihleri de gündemdeki yerini aldı. Peki, kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir, açıklandı mı? İşte, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih!