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Haberler Fotohaber 2023 Kasım Celbi Askerlik Yerleri sorgulama e-devlet: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sınıflandırma sonuçları, celp ve sevk tarihleri
Giriş Tarihi: 11.10.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 11:57

2023 Kasım Celbi Askerlik Yerleri sorgulama e-devlet: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sınıflandırma sonuçları, celp ve sevk tarihleri

2023 Kasım celbi askerlik yerleri belli oluyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak ve e-devlet üzerinden adaylar ile buluşacak askerlik sınıflandırma sonuçları, 31 Ağustos tarihine kadar celp tercih işlemlerini gerçekleştirenler için açıklanıyor. e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı yanı sıra MSB celp ve sevk tarihleri de gündemdeki yerini aldı. Peki, kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir, açıklandı mı? İşte, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih!

2023 Kasım Celbi Askerlik Yerleri sorgulama e-devlet: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sınıflandırma sonuçları, celp ve sevk tarihleri

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu gündemde. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika açıklaması ile adaylar nerede askerlik yapacaklarını öğrenecek. Açıklanan takvime göre e-devlet 2023 Kasım sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler belli oluyor. Peki, kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, askerlik yeri nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

2023 Kasım Celbi Askerlik Yerleri sorgulama e-devlet: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sınıflandırma sonuçları, celp ve sevk tarihleri

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

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2023 Kasım Celbi Askerlik Yerleri sorgulama e-devlet: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sınıflandırma sonuçları, celp ve sevk tarihleri

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 09 Kasım 2023
Er (2'nci Grup) 07 Aralık 2023
Er (3'üncü Grup) 11 Ocak 2024

2023 Kasım Celbi Askerlik Yerleri sorgulama e-devlet: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sınıflandırma sonuçları, celp ve sevk tarihleri

2023 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

e-Devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 Kasım Celbi Askerlik Yerleri sorgulama e-devlet: Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sınıflandırma sonuçları, celp ve sevk tarihleri

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, Askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

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