45 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama e-devlet 2023 ekranı: 2023 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak yeni 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Yerleştirme sonuçları için gözler MEB ekranında. Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. Kontenjanları ve branş dağılımı ile değerlendirilen öğretmenler süreçte MEB'in takvimini takip etti. Aynı takvime göre 45 bin öğretmen ataması tercih sonuçları sorgulama ekranı bugün açılıyor. E-devlet tercih sonucu sorgulama işlemleri için aktif olacak. Peki, 2023 öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, tüm detaylar…