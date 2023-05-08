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Giriş Tarihi: 08.05.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 06:55

45 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama e-devlet 2023 ekranı: 2023 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak yeni 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Yerleştirme sonuçları için gözler MEB ekranında. Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. Kontenjanları ve branş dağılımı ile değerlendirilen öğretmenler süreçte MEB'in takvimini takip etti. Aynı takvime göre 45 bin öğretmen ataması tercih sonuçları sorgulama ekranı bugün açılıyor. E-devlet tercih sonucu sorgulama işlemleri için aktif olacak. Peki, 2023 öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, tüm detaylar…

45 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama e-devlet 2023 ekranı: 2023 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları gündemdeki yerini aldı. Konuya dair açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Takvimde de belirtildiği üzere 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü ilan edilmesi beklenen öğretmen atama sonuçları açıklandı mı sorusu yanıt arıyor. Tercih sonucu sorgulama e-devlet ekranı adaylar tarafından araştırılmaya başladı. İşte, 45 bin öğretmen ataması tercih sonuçları sorgulama ekranı…

45 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama e-devlet 2023 ekranı: 2023 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

MEB öğretmen atama takvimi kapsamında tercih tarihleri belli oldu. 27 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında alınan ön başvuruların ardından tercihler 2-6 Mayıs tarihlerinde alındı.

e-devlet öğretmen atama tercih sonuçları açıklanıyor!

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45 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama e-devlet 2023 ekranı: 2023 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Bakan Özer, "45 bin öğretmen atamasına çıktık, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah, 8 Mayıs itibarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu on ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz. Yani ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." diye konuştu.

Buna göre sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile buluşacak.

45 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama e-devlet 2023 ekranı: 2023 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Öğretmenlerin bulundukları yerde 3 yıl süreyle görev yapacaklarını dile getiren Özer; büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen ve hemşire olmak üzere toplam 5 bin memur alımı yapıldığını ve burada da önceliğin deprem bölgesine verildiğini belirtti. Özer, "Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için, eğitim kurumlarının normalleşmesi, hızlı bir şekilde ayağa kalkması için kullanıyoruz." dedi. Bu sene içinde bir ek öğretmen ataması söz konusu olup olmayacağının sorulması üzere Özer, "Önce şu atamayı yapalım. Sonra bakarız inşallah..." yanıtını verdi.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

45 bin öğretmen atama sonuçları sorgulama e-devlet 2023 ekranı: 2023 MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

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