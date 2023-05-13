Giriş Tarihi: 13.05.2023 11:12
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
11:16
Bingöl Solhan seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Bingöl Solhan Milletvekili seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Bingöl Solhan seçim sonuçları, oy oranları gündemdeki yerini koruyor. Üç milletvekilini meclise gönderecek olan Bingöl'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl ekileceği merak konusu. Oy pusulasında sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan arasından kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basan Solhan, şimdi "Seçimi kim kazandı?" sorusuna cevap arıyor. Peki, 2023 Solhan seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Bingöl Solhan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.