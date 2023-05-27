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Haberler Fotohaber İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Çatalca seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 17:25

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Çatalca seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023 tablosu araştırmaları yoğunluk kazandı. 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu gerçekleşti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Sandıkların açılıp oyların sayılmaya başlamasıyla beraber seçmenler 2. Tur Seçim sonuçları ile ''2023 İstanbul Çatalca seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Türkiye, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında seçimini yaptı. 2023 Seçim sonucu son dakika YSK verileri anbean sabah.com.tr'den takip edilebilecek. İşte, İkinci tur 28 Mayıs İstanbul Çatalca Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları canlı ve güncel verileri...

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Çatalca seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023 son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin sona ermesiyle beraber Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları için araştırmalar başladı. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından 2. Tur Seçim sonuçları YSK tarafından açıklanacak. 2023 Seçim sonucu verileri ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı sabah.com.tr'de olacak. Peki, 2023 İstanbul Çatalca seçim sonuçları açıklandı mı, hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Çatalca Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranları canlı takip ekranı…

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Çatalca seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İSTANBUL ÇATALCA 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

İstanbul Çatalca Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Çatalca Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Çatalca seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ÇATALCA'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

İstanbul 3. Seçim bölgesinde yer alan Çatalca seçmen sayısı 60.887 olurken katılım oranı %92,21 olarak açıklandı. 179 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 54.529 olarak belirlendi.

Çatalca seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şu şekildeydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: %53,54

Recep Tayyip Erdoğan: %41,62

Sinan Oğan: %4,40

Muharrem İnce: %0,44

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Çatalca seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ÇATALCA'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

İstanbul Çatalca seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Millet İttifakı: %49.45

Cumhur İttifakı: %40.79

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %4.90

ATA İttifakı: %2.21

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.19

CHP: %34,58

AK Parti: %32,44

İYİ Parti: %14,87

Yeşil Sol Parti: %5,85

MHP: %5,57

Yeşil Sol: %2,78

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Çatalca seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İSTANBUL 1. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

İstanbul 1. seçim bölgesi Anadolu Yakası olarak belirlendi. İşte ilçeler:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar.

İSTANBUL 2. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

İstanbul 2. seçim bölgesi, Avrupa Yakası'nın doğu kısmı olarak belirlendi. İşte ilçeler:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu.

İSTANBUL 3. SEÇİM BÖLGESİ İLÇELERİ

İstanbul 3. seçim bölgesi, genellikle yeni şehirleşmeye açılan ve şehrin batısında kalan ilçeler olarak belirlendi. İşte o ilçeler:

Arnavutköy, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Silivri.

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