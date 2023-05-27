İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İstanbul Çatalca seçim sonucu oy oranları ne oldu?

İstanbul Çatalca seçim sonuçları 2023 tablosu araştırmaları yoğunluk kazandı. 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu gerçekleşti. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Sandıkların açılıp oyların sayılmaya başlamasıyla beraber seçmenler 2. Tur Seçim sonuçları ile ''2023 İstanbul Çatalca seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Türkiye, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında seçimini yaptı. 2023 Seçim sonucu son dakika YSK verileri anbean sabah.com.tr'den takip edilebilecek. İşte, İkinci tur 28 Mayıs İstanbul Çatalca Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları canlı ve güncel verileri...