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Haberler Fotohaber Namus sözünü yiyen Eren Erdem'e yeni görev! Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlamıştı, ödüllendirildi
Giriş Tarihi: 07.07.2023 00:05 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 00:35

Namus sözünü yiyen Eren Erdem'e yeni görev! Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlamıştı, ödüllendirildi

Seçimlerin öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi halinde partiden istifa edeceğine dair namus sözü veren ve ardından namus sözünü yiyen CHP'li Eren Erdem'in yetki alanları artırıldı. Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyeliği görevini yürüten Eren Erdem'in görev alanına 'medya ve planlama' da dahil edildi. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı değişim tartışmalarına karşı 'mücadele' çıkışını ayakta alkışlayan Eren Erdem, böylelikle istediği terfiyi de kapmış oldu.

Namus sözünü yiyen Eren Erdem’e yeni görev! Kemal Kılıçdaroğlu’nu ayakta alkışlamıştı, ödüllendirildi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları gün geçtikçe alevlenirken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yakın olan isimleri ödüllendirmeyi de ihmal etmiyor.

Namus sözünü yiyen Eren Erdem’e yeni görev! Kemal Kılıçdaroğlu’nu ayakta alkışlamıştı, ödüllendirildi

SOSYAL MEDYADAN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GETİRİLMİŞTİ

Bilindiği üzere CHP'li Eren Erdem, seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almış hatta CHP liderinin kazanamaması halinde partiden istifa edeceğine dair namus sözü vermişti. Kılıçdaroğlu'nun hezimeti sonrası namus sözünü yutan Eren Erdem, Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilmişti.

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Namus sözünü yiyen Eren Erdem’e yeni görev! Kemal Kılıçdaroğlu’nu ayakta alkışlamıştı, ödüllendirildi

MEDYA VE PLANLAMADAN DA SORUMLU OLACAK

MYK üyeliğini de alan Eren Erdem'in yetki alanları artırıldı. CHP'li Erdem, artık sadece sosyal medyadan değil medya ve planlamadan da sorumlu olacak.

Namus sözünü yiyen Eren Erdem’e yeni görev! Kemal Kılıçdaroğlu’nu ayakta alkışlamıştı, ödüllendirildi

KILIÇDAROĞLU'NU TEK BAŞINA AYAKTA ALKIŞLAMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz grup toplantısında parti içindeki değişim kavgasına sert çıkmış ve "sonuna kadar mücadele edeceğim" diyerek koltuktan kalkmaya niyeti olmadığını açıkça dile getirmişti.

Namus sözünü yiyen Eren Erdem’e yeni görev! Kemal Kılıçdaroğlu’nu ayakta alkışlamıştı, ödüllendirildi

Kılıçdaroğlu'nu tek başına ayakta alkışlayan Eren Erdem'e yeni görev | Video

O anlarda ise CHP'li Eren Erdem'in Kılıçdaroğlu'nu tek başına ayakta alkışlaması dikkat çekmişti.

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