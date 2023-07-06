Kılıçdaroğlu'nu tek başına ayakta alkışlayan Eren Erdem'e yeni görev | Video
Seçimlerin öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi halinde partiden istifa edeceğine dair namus sözü veren ve ardından namus sözünü yiyen CHP'li Eren Erdem'in yetki alanları artırıldı. Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyeliği görevini yürüten Eren Erdem'in görev alanına 'medya ve planlama' da dahil edildi. Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı değişim tartışmalarına karşı 'mücadele' çıkışını ayakta alkışlayan Eren Erdem, böylelikle istediği terfiyi de kapmış oldu.
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