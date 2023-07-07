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Haberler Fotohaber SON DAKİKA | İstanbul'da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Kritik zirve sonrası liderlerden ortak açıklama
Giriş Tarihi: 07.07.2023 21:52 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 01:43

SON DAKİKA | İstanbul'da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Kritik zirve sonrası liderlerden ortak açıklama

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık olarak 2 buçuk saat sürdü. Tüm dünya tarafından yakından takip edilen Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin ana gündem maddelerini Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması oluşturdu. Başkan Erdoğan ve Zelenskiy görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk." dedi. Zelenskiy ise Türkiye'nin çabalarından ötürü minnettar olduğunu vurguladı. Öte yandan, Kremlin'den yapılan açıklamada da Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin sonuçlarının yakından takip edildiği kaydedildi. İşte Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki kritik görüşmeye ilişkin detaylar...

KORAY TAŞDEMİR
SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Kritik zirve sonrası liderlerden ortak açıklama

Son dakika haberleri: Gelecek hafta yapılacak kritik NATO Zirvesi öncesi, dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi. Başkan Erdoğan, bir kez daha arabulucuk rolünü üstlenerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Görüşmeden çıkacak sonuçlar ise başta Rusya olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip edildi.

SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Kritik zirve sonrası liderlerden ortak açıklama

SON DAKİKA | İstanbul'da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Kritik zirve sonrası liderlerden ortak açıklama | Video

ZİRVE SONRASI ORTAK AÇIKLAMA

Kritik zirvenin ardından Başkan Erdoğan ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna heyetinden temsilciler de katıldı. Çok sayıda yabancı basın mensubunun da izlediği program öncesi Stratejik Endüstriler alanında iş birliği mutabakatı imzalandı.

ERDOĞAN: 17 TEMMUZ'DA DOLACAK SÜRENİN YENİDEN UZATILMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, "Kıymetli dostumla son yüz yüze görüşmemizi geçen sene Ağustos ayında Lviv'de gerçekleştirmiştik. Kendisiyle birçok telefon görüşmesi de yaptık yapıyoruz. Yaşananlara karşın Türkiye Ukrayna dostluğu her bakımdan daha da güçlendi. 500'üncü gününe uyanacağımız savaşta Ukrayna halkı ülkesinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunuyor. Çatışma tehlikesinin belirmeye başladığı andan itibaren savaşın önlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Gerilimin sıcak çatışmaya döndüğü günden beri de uluslararası hukuka ve hakkaniyete aykırı bu savaşı reddettiğimizi kayda geçirdik. 2014'te Kırım'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhakından bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğimizi tüm platformlarda ifade ettik. Ukrayna'yla olan dayanışmamızı siyasi, ekonomik, insani ve teknik alanlarda verdiğimiz somut yardımlarla fiiliyatta da sergiledik. Diğer taraftan savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk. Geçen sene mart ayında iki ülke müzakere heyetleri arasında son derece önemli bir görüşmeye İstanbul'da ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz senenin Temmuz ayında ise Birleşmiş Milletlerle yürüttüğümüz arabuluculuk girişimleri neticesinde İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz Tahıl girişimini hayata geçirdik. Türk boğazlarından dünyaya açılan bir nefes borusu misali 1 yılda 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum" dedi.

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SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Kritik zirve sonrası liderlerden ortak açıklama

ERDOĞAN: UKRAYNA NATO ÜYELİĞİ HAK EDİYOR

Başkan Erdoğan, "İlgili tüm tarafların bu maksatla, küresel sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyorum. Şüphesiz Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Her zaman ısrarla savunduğum bir hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barış arayışlarına bir an evvel geri dönülmesi en samimi arzumuzdur. Ukrayna'nın yeniden ayağa kaldırılmasında her türlü desteği vereceğiz. Ukrayna'da lider konumda olan müteahhitlik şirketlerimiz, ülkenin yeniden imarında da Ukraynalı dostlarına yardımcı olacaktır. Ukrayna'nın geleceğine güvenle bakmamızın en önemli sebeplerinden biri de Kırım Tatar Türklerinin ülkelerinin özgürlüğe kavuşması için canla başla mücadele etmesidir. Soydaşlarımızın haklarının ve hukuklarının garanti altına alınmasındaki ve özerklik statülerinin tahkim edilmesindeki emeklerinden ötürü Sayın Zelenskiy'e bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm Ukraynalılar için baş sağlığı dileklerimi tekrarlıyorum. Ukrayna'yla dayanışma içinde olurken, savaşın müzakereler temelinde sona erdirilmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimizin ülkelerimiz, bölgemiz ve uluslararası toplum için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli dostum ve saygıdeğer heyet üyeleri başta olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Kritik zirve sonrası liderlerden ortak açıklama

EMEKLİLERE MÜJDE

Başkan Erdoğan, "Dünkü talimatlarımız çerçevesinde emeklilerimizin maaş iyileştirmeleriyle ilgili düzenlemeyi meclisimize sunduğumuzun müjdesini paylaşmak istiyorum. Söz konusu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra da milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğimizi ifade ediyorum" dedi.

ZELENSKİY: KARADENİZ GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ ALANI OLMALI

Volodimir Zelenskiy ise toplantıda, "Bugün Türkiye'yi ziyaret etme fırsatından son derece memnunum. Burada şahsi olarak Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı tebrik etmekten memnuniyet duyuyorum. Aynı zamanda hem ülkemiz ve halklarımız için barış isteyen herkese teşekkür etmek için buradayım. Rusya'nın devletimize ve halkımıza karşı olan saldırganlığından kurtulmak için topraklarınızda bulunan insanlarımıza ve Ukraynalı ailelere gösterdiğiniz misafirperverlik ve saygı için minnettarım. Önemli olan insanlarımız burada ve Türkiye'nin, Türk kalplerinin desteğini bu zor zamanlarda hissediyorlar. Bugün her şeyden önce Türk'ün liderliği ve özellikle sizin Cumhurbaşkanımız, şahsi katkılarınız sayesinde barışın ve normal uluslararası düzeni nasıl kuracağımızı konuştuk ki menfaatler, tüm halkların menfaatleri dengeli olmalı. Bizim Karadeniz bölgesindeki durumu detaylı bir şekilde görüştük çünkü bizim genel bir bakışımız var. Hiç kimse Karadeniz Bölgesi'nde devletimizin ve halkımızın menfaatine aykırı bir şeyi zorla kabul ettiremez çünkü Karadeniz güvenlik ve iş birliği alanı olmalı ve kesinlikle herhangi bir savaş, kriz alanı veya sözde dondurulmuş kriz alanı olmamalıdır. Bu tarz şeyler yeniden başlayabilir ve insanların hayatlarını ve insanları etkileyebilirler. Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan değişmez desteği için minnettarım" dedi.

SON DAKİKA | İstanbul’da Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi! Kritik zirve sonrası liderlerden ortak açıklama

ZELENSKİY: RUSYA KARADENİZ'DE BULUNAN HER ŞEY ONA AİT GİBİ DAVRANIYOR

Başkan Erdoğan, "Ayrı bir konu olarak Rusya'nın halen kontrol ettiği ve tehdit ve risk olarak kullandığı alan olarak Kırım'daki durumu görüştük. Aynı zamanda Karadeniz Tahıl Girişimi'nin de, Ukrayna'dan tahıl insani inisiyatifine olan desteğiniz için minnettarım. Son zamanlarda maalesef Rusya maksimum derecede geminin seyrini bloke ediyor. Özellikle Karadeniz gıda koridoruyla ilgili durum da aynı. Rusya öyle davranıyor ki sanki Karadeniz'de bulunan her şey ona ait. Sanki burada o ev sahibi. Bölgemizdeki halklarımızın iyiliği bize bağlı ve Karadeniz Bölgesi'nde bu istikrarı sağlamamız lazım. Bizim iş birliğimizde burada çok şey bağlı hem Afrika, gerek Asya gerek Avrupa'daki gıda güvenliği ve birçok halkın gıda güvenliği bize bağlı. Burada önemli olan hep birlikte dünyaya bu açlığa ve sosyal kaosa üstesinden gelmek için yardımcı olmak. Biz hatırlıyoruz ki ortak güvenliğimiz ekonomik büyümeye ve insanlarımızın ve işletmelerimizin iyiliğiyle de alakalı. Bugün değişik projeleri görüştük. Ukrayna ve Türkiye bu projeleri birlikte gerçekleştirebilir. Bu tarz iş birliği, gerek savunma sanayi iş birliği, gerek teknoloji gelişimi ve aynı zamanda İHA üretimi ve diğer stratejik alanları da kapsıyor. Bu ilgili anlaşmayı da imzaladık. Türkiye'nin barış planımıza olan desteği için minnettarım. Ben bu planı geçen sene tanıttım. Biz bu barış planını kayda geçirmek için çalışıyoruz. Özellikle biz Türkiye bu barış planı kapsamında liderlik konumun üstlenmeye hazır. NATO Zirvesi'ni de görüştük ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hak ettiğini ifade etmesi beni ayrıca memnun etti. Aynı zamanda bizim insanlarımızı esaretten kurtulmasına yardımcı olduğunuz için minnettarım. Eminim ki bizim halklarımız daha fazla yapabilir ve insan hayatlarını kurtarabilir. Bu görüşme için minnettarım, desteğiniz için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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