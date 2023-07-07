SON DAKİKA

ZELENSKİY: RUSYA KARADENİZ'DE BULUNAN HER ŞEY ONA AİT GİBİ DAVRANIYOR



Başkan Erdoğan, "Ayrı bir konu olarak Rusya'nın halen kontrol ettiği ve tehdit ve risk olarak kullandığı alan olarak Kırım'daki durumu görüştük. Aynı zamanda Karadeniz Tahıl Girişimi'nin de, Ukrayna'dan tahıl insani inisiyatifine olan desteğiniz için minnettarım. Son zamanlarda maalesef Rusya maksimum derecede geminin seyrini bloke ediyor. Özellikle Karadeniz gıda koridoruyla ilgili durum da aynı. Rusya öyle davranıyor ki sanki Karadeniz'de bulunan her şey ona ait. Sanki burada o ev sahibi. Bölgemizdeki halklarımızın iyiliği bize bağlı ve Karadeniz Bölgesi'nde bu istikrarı sağlamamız lazım. Bizim iş birliğimizde burada çok şey bağlı hem Afrika, gerek Asya gerek Avrupa'daki gıda güvenliği ve birçok halkın gıda güvenliği bize bağlı. Burada önemli olan hep birlikte dünyaya bu açlığa ve sosyal kaosa üstesinden gelmek için yardımcı olmak. Biz hatırlıyoruz ki ortak güvenliğimiz ekonomik büyümeye ve insanlarımızın ve işletmelerimizin iyiliğiyle de alakalı. Bugün değişik projeleri görüştük. Ukrayna ve Türkiye bu projeleri birlikte gerçekleştirebilir. Bu tarz iş birliği, gerek savunma sanayi iş birliği, gerek teknoloji gelişimi ve aynı zamanda İHA üretimi ve diğer stratejik alanları da kapsıyor. Bu ilgili anlaşmayı da imzaladık. Türkiye'nin barış planımıza olan desteği için minnettarım. Ben bu planı geçen sene tanıttım. Biz bu barış planını kayda geçirmek için çalışıyoruz. Özellikle biz Türkiye bu barış planı kapsamında liderlik konumun üstlenmeye hazır. NATO Zirvesi'ni de görüştük ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği hak ettiğini ifade etmesi beni ayrıca memnun etti. Aynı zamanda bizim insanlarımızı esaretten kurtulmasına yardımcı olduğunuz için minnettarım. Eminim ki bizim halklarımız daha fazla yapabilir ve insan hayatlarını kurtarabilir. Bu görüşme için minnettarım, desteğiniz için de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

