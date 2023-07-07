SON DAKİKA

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık olarak 2 buçuk saat sürdü. Tüm dünya tarafından yakından takip edilen Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin ana gündem maddelerini Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması oluşturdu. Başkan Erdoğan ve Zelenskiy görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Savaşın uluslararası hukuk temelinde müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en yoğun çabayı harcayan ülke olduk." dedi. Zelenskiy ise Türkiye'nin çabalarından ötürü minnettar olduğunu vurguladı. Öte yandan, Kremlin'den yapılan açıklamada da Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin sonuçlarının yakından takip edildiği kaydedildi. İşte Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki kritik görüşmeye ilişkin detaylar...