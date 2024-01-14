Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı! Trendyol Süper Lig Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE TRABZONSPOR'UN KADROSU

Bordo-mavili takımda Paul Onuachu'un Nijerya Milli Takımı'na çağrılmasından dolayı genç oyuncu Poyraz Efe Yıldırım kadroya dahil edildi. Karadeniz ekibinde geleceğe yönelik olarak transfer edilen Ognjen Bakic de lisansının çıkarılmasının ardında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un 21 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler bulunuyor: