Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı! Trendyol Süper Lig Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
11:50
Trendyol Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oluyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak heyecanlı karşılaşma için ilk 11 kadrosu taraftarların gündeminde. Ligde 3. sırada yer alan ve puan kaybetmek istemeyen bordo mavililer, karşılaşmaya hazırlandı. Ligin yakın takipçileri Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranına odaklanmış durumda. Peki, maç saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...