Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı! Trendyol Süper Lig Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 11:50

Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı! Trendyol Süper Lig Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oluyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak heyecanlı karşılaşma için ilk 11 kadrosu taraftarların gündeminde. Ligde 3. sırada yer alan ve puan kaybetmek istemeyen bordo mavililer, karşılaşmaya hazırlandı. Ligin yakın takipçileri Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranına odaklanmış durumda. Peki, maç saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı! Trendyol Süper Lig Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle başlıklı aramalar başladı. Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak heyecanlı mücadele takip ediliyor. Son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve bir beraberlikle çıkan TS, çıkışını sürdürmek için mücadele edecek. Öte yandan takımda 6 eksik var. İşte, karşılaşmaya dair merak edilenler...

Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı! Trendyol Süper Lig Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşması; Antalyaspor Trabzonspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı! Trendyol Süper Lig Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadele beIN Sports1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı! Trendyol Süper Lig Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://beinsports.com.tr/

Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı izle ekranı! Trendyol Süper Lig Antalyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İŞTE TRABZONSPOR'UN KADROSU

Bordo-mavili takımda Paul Onuachu'un Nijerya Milli Takımı'na çağrılmasından dolayı genç oyuncu Poyraz Efe Yıldırım kadroya dahil edildi. Karadeniz ekibinde geleceğe yönelik olarak transfer edilen Ognjen Bakic de lisansının çıkarılmasının ardında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un 21 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler bulunuyor:

SON DAKİKA