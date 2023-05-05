Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:50

Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda? THY Euroleague play-off Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Play-off eşleşmesinde sarı lacivertli ekip 2 – 1 geriye düşerken, serinin devam etmesi için evinde Yunan ekibini mutlak yenmesi gerekiyor. Sporseverler, "Fenerbahçe Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Normal sezonda 1. Olympiakos ile 8. Fenerbahçe eşleşmesinin sonucunda galip gelen takım Final Four'a yükselecek. Peki, Fenerbahçe Olympiakos basketbol maçı hangi kanalda? İşte detaylar