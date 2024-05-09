Giriş Tarihi: 09.05.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
17:01
10 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? MEB’den 'Yarın okullar tatil' iddiasına ilişkin son dakika açıklaması!
Yarın okullar tatil mi, ders işlenecek mi soruları gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Sosyal medyada ve bazı haber platformlarında hızla yayılan iddialar sonrası öğrenciler ve velileri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara kilitlenmişti. MEB son dakika açıklaması ile merak edilen konuya açıklık getirdi. Peki, 10 Mayıs'ta okullar tatil mi? İşte, MEB'in 'Yarın okullar tatil' iddialarına ilişkin o açıklaması!