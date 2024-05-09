10 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? MEB’den ’Yarın okullar tatil’ iddiasına ilişkin son dakika açıklaması!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, 10 MAYIS CUMA DERS VAR MI YOK MU?

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

MEB tarafından yapılan açıklamada 10 Mayıs Cuma günü okulların tatil olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Okulların yarın kapalı olacağı iddiaları yalanlanmış oldu. Buna göre, 10 Mayıs'ta okullar açık olacak.