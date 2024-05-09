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Haberler Fotohaber 10 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? MEB’den 'Yarın okullar tatil' iddiasına ilişkin son dakika açıklaması!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 17:01

10 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? MEB’den 'Yarın okullar tatil' iddiasına ilişkin son dakika açıklaması!

Yarın okullar tatil mi, ders işlenecek mi soruları gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Sosyal medyada ve bazı haber platformlarında hızla yayılan iddialar sonrası öğrenciler ve velileri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalara kilitlenmişti. MEB son dakika açıklaması ile merak edilen konuya açıklık getirdi. Peki, 10 Mayıs'ta okullar tatil mi? İşte, MEB'in 'Yarın okullar tatil' iddialarına ilişkin o açıklaması!

10 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? MEB’den ’Yarın okullar tatil’ iddiasına ilişkin son dakika açıklaması!

10 Mayıs'ta okullar tatil mi, yarın ders var mı yok mu soruları gündemdeki yerini almış durumda. Konuyla ilgili binlerce öğrenci ve velisinin gözü yetkililere çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı yarın okulların tatil olduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Böylece ''Yarın okullar tatil mi, 10 Mayıs Cuma ders var mı yok mu?'' soruları yanıt buldu. İşte, 'Yarın okullar tatil' iddiasına ilişkin MEB'den son dakika açıklaması!

10 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? MEB’den ’Yarın okullar tatil’ iddiasına ilişkin son dakika açıklaması!

10 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

10 Mayıs Cuma günü yani yarın okulların tatil olduğu iddia edilmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası öğrenci ve velilerin gözü kulağı yetkililerden gelecek resmi açıklamalara çevrilmişti.

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10 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? MEB’den ’Yarın okullar tatil’ iddiasına ilişkin son dakika açıklaması!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, 10 MAYIS CUMA DERS VAR MI YOK MU?

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, konu ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

MEB tarafından yapılan açıklamada 10 Mayıs Cuma günü okulların tatil olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Okulların yarın kapalı olacağı iddiaları yalanlanmış oldu. Buna göre, 10 Mayıs'ta okullar açık olacak.

10 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı yok mu? MEB’den ’Yarın okullar tatil’ iddiasına ilişkin son dakika açıklaması!
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