Giriş Tarihi: 21.05.2023 19:50 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 19:50

2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, hafta sonuyla birleşecek mi?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı haziran ayına sayılı günler kala gündemi meşgul etmeye başladı. Yılın ilk dini bayramı Ramazan Bayramı'nı geride bırakılırken sıra ikinci dini bayram Kurban Bayramı'na geldi. Yaz ayına denk gelmesi sebebiyle Kurban Bayramı tatilini yaz tatili ile birleştirmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz ile beraber Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Takvime göre bu sene Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Tatilin bu sene de 9 gün olması yönünde beklentiler artarken, gözler de Diyanet'ten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2023? Bayram tatili 9 gün mü? İşte, 2023 Kurban Bayramı tatil günleri hakkında bilgiler.