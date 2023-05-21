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Haberler Fotohaber 2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, hafta sonuyla birleşecek mi?
Giriş Tarihi: 21.05.2023 19:50 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 19:50

2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay, kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, hafta sonuyla birleşecek mi?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı haziran ayına sayılı günler kala gündemi meşgul etmeye başladı. Yılın ilk dini bayramı Ramazan Bayramı'nı geride bırakılırken sıra ikinci dini bayram Kurban Bayramı'na geldi. Yaz ayına denk gelmesi sebebiyle Kurban Bayramı tatilini yaz tatili ile birleştirmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz ile beraber Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Takvime göre bu sene Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Tatilin bu sene de 9 gün olması yönünde beklentiler artarken, gözler de Diyanet'ten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2023? Bayram tatili 9 gün mü? İşte, 2023 Kurban Bayramı tatil günleri hakkında bilgiler.

2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü, hafta sonuyla birleşecek mi?

Dini vazifelerini yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Kurban Bayramı tarihleri merak ediliyor. Diyanet dini günler takvimiyle birlikte Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. İslam dünyası Kurban bayramı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında sorularının cevabını arıyor. En uzun resmi tatil olarak bilinen Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün olacak? İşte Kurban Bayramı tarihleri…

2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü, hafta sonuyla birleşecek mi?

KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu. Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

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2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü, hafta sonuyla birleşecek mi?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2023 yılında 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine denk gelecek. Yani 2023 Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü olacak.

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü, hafta sonuyla birleşecek mi?

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

2023 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü, hafta sonuyla birleşecek mi?

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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