2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjan sayısı belli oldu mu?

2024 MEB öğretmen atama takvimi ve kontenjan detayları binlerce öğretmen adayı tarafından araştırılıyor. Millî Eğitim Bakanlığından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe gelen açıklamalarla ile birlikte mevcut süreçte öğretmen adayları, atama branş dağılımı ve kontenjanlarını araştırıyorlar. Her yeni açıklamayla birlikte konu sıcaklığını korumaya devam ediyor. Adayların takvim için sorgulamaları sürüyor. Öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?" işte detayları…