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Haberler Fotohaber 2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjan sayısı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 26.12.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 14:21

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjan sayısı belli oldu mu?

2024 MEB öğretmen atama takvimi ve kontenjan detayları binlerce öğretmen adayı tarafından araştırılıyor. Millî Eğitim Bakanlığından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe gelen açıklamalarla ile birlikte mevcut süreçte öğretmen adayları, atama branş dağılımı ve kontenjanlarını araştırıyorlar. Her yeni açıklamayla birlikte konu sıcaklığını korumaya devam ediyor. Adayların takvim için sorgulamaları sürüyor. Öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?" işte detayları…

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjan sayısı belli oldu mu?

2024 yılında atama bekleyen öğretmenler bu yılın atama takvimini heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarıyla birlikte 2024 öğretmen ataması için geri sayım başlıyor. "Öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?" sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjan sayısı belli oldu mu?

Öğretmen atamalarıyla ilgili hem Milli Eğitim Bakanı Tekin'den hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geliyor.

Atama süreçleriyle ilgili konuşan Bakan Tekin,

"2023 yılı için atama bahar aylarında yapıldı, eylül başı itibarıyla 45 bin yeni arkadaşımız aramıza dâhil oldu. 4 bin civarında da EKPSS üzerinden yapılan atamalar oldu. Dolayısıyla 50 bine yakın arkadaşımız başlamış oldu. 2024 bütçesi TBMM'de onaylandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızla koordineli biçimde atama için bize tanımlanacak sayıyı belirleyeceğiz."

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2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjan sayısı belli oldu mu?

Sonra da Bakanlıkta oturup hangi branşa ne kadar öğretmen alacağımızı belirleyeceğiz. Arkadaşlarımızın hiç endişesi olmasın, kendi ihtiyaçlarımız üzerinde herhangi bir branşa pozitif ayrımcılık tanımaksızın bize verilen kadrodaki yüzdelik dağılımlar üzerinden adil, hukuka uygun bir branş dağılımı yapıp, arkadaşlarımızla paylaşacağız." İfadelerini kullandı.

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjan sayısı belli oldu mu?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjan sayısı belli oldu mu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖĞRETMEN ATAMALARINA DAİR KONUŞTU

"100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

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