Giriş Tarihi: 02.01.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
21:00
BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA! 2024 Öğretmen Atama Takvimi belli oluyor | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan sayısı açıklandı mı?
2024 MEB öğretmen atama takvimi araştırılmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe gelen açıklamalarla ile birlikte mevcut süreçte öğretmen adayları, atama branş dağılımı ve kontenjanlarını araştırıyorlar. Yeni yıla girdiğimiz bu günlerde binlerce öğretmen ve öğretmen adayı yeni yıl takvimini bekliyor. Her yeni açıklamayla birlikte konu sıcaklığını korumaya devam ediyor. Adayların takvim için sorgulamaları sürüyor. Öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?" işte detayları…