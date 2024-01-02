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Haberler Fotohaber BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA! 2024 Öğretmen Atama Takvimi belli oluyor | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan sayısı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 21:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 21:00

BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA! 2024 Öğretmen Atama Takvimi belli oluyor | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan sayısı açıklandı mı?

2024 MEB öğretmen atama takvimi araştırılmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe gelen açıklamalarla ile birlikte mevcut süreçte öğretmen adayları, atama branş dağılımı ve kontenjanlarını araştırıyorlar. Yeni yıla girdiğimiz bu günlerde binlerce öğretmen ve öğretmen adayı yeni yıl takvimini bekliyor. Her yeni açıklamayla birlikte konu sıcaklığını korumaya devam ediyor. Adayların takvim için sorgulamaları sürüyor. Öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?" işte detayları…

BAKAN TEKİN AÇIKLADI! 2024 Öğretmen Atama Takvimi belli oluyor | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan sayısı açıklandı mı?

2024 yılında atama bekleyen öğretmenler bu yılın atama takvimini heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in atama takvimiyle ilgili açıklamalarıyla birlikte 2024 öğretmen ataması için geri sayım başlıyor. En çok araştırılan konulardan biri olan atama takvimi için Bakan Tekin açıklama yaptı. "Öğretmen ataması ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğretmen atamaları kontenjan sayısı belli oldu mu?"

BAKAN TEKİN AÇIKLADI! 2024 Öğretmen Atama Takvimi belli oluyor | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan sayısı açıklandı mı?

2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız

Bakan Tekin Başkent Kulisi programında eğitim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"Ama 2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.

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BAKAN TEKİN AÇIKLADI! 2024 Öğretmen Atama Takvimi belli oluyor | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan sayısı açıklandı mı?

Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

BAKAN TEKİN AÇIKLADI! 2024 Öğretmen Atama Takvimi belli oluyor | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan sayısı açıklandı mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖĞRETMEN ATAMALARINA DAİR KONUŞTU

"100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada 24 Kasım öğretmenler gününde muhalefet tarafından sürekli istismar edilen bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Bakınız biz hükümet olarak sadece bütçede değil, atamalarda da önceliği hep eğitim öğretime verdik. Şu an kamuda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'i bizim iktidarlarımız döneminde atanmıştır. Her yıl ortalama 40 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. Mayıs ayında 45 bin öğretmenimizi daha öğrencileriyle buluşturduk. Bundan sonra da ihtiyaçlar ve imkânlar dâhilinde gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

BAKAN TEKİN AÇIKLADI! 2024 Öğretmen Atama Takvimi belli oluyor | MEB yeni öğretmen ataması ne zaman, kontenjan sayısı açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Teşkilat Kanunu'nu düzenleyen kanun hükmünde kararnameye göre; öğretmen alımlarında sözlü sınav uygulaması getirildi. 2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü

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