Giriş Tarihi: 24.02.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
09:47
SON DEPREMLER LİSTESİ 24 ŞUBAT 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
Son dakika deprem haberleri… Dün Bursa Gemlik'te 4.1 şiddetinde meydana gelen şiddetli depremin ardından deprem kuşağında yer alan Türkiye'mizde son 24 saatte meydana gelen sallantılar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, bugün deprem mi oldu soruları yanıt buluyor. Ülkemizde her gün yüzlerce büyüklü küçüklü sallantılar meydana geliyor. İşte 24 Şubat 2024 depremler listesi