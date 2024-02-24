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Giriş Tarihi: 24.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 09:47

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 ŞUBAT 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberleri… Dün Bursa Gemlik'te 4.1 şiddetinde meydana gelen şiddetli depremin ardından deprem kuşağında yer alan Türkiye'mizde son 24 saatte meydana gelen sallantılar vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, bugün deprem mi oldu soruları yanıt buluyor. Ülkemizde her gün yüzlerce büyüklü küçüklü sallantılar meydana geliyor. İşte 24 Şubat 2024 depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 ŞUBAT 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

24 Şubat 2024 son depremler listesi verilerine göre AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile bugün yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddet, derinlik ve saat bilgisi kamuoyuna sunuldu. Türkiye'de yaşanan son dakika deprem haberleri endişe ve paniğe sebep olurken afet bölgesi illeri başta olmak üzere tüm sarsıntılar anbean takip edilmekte. İşte, bugünün son depremler listesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 ŞUBAT 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 24 ŞUBAT 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

CANLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 ŞUBAT 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 24 ŞUBAT 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?
SON DAKİKA