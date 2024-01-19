AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı açıklanıyor! AK Parti Avcılar adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak?

Beş yılda bir yapılan Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım sürüyor. Yeni belediye başkanları ve muhtarların belirleneceği Mahalli İdareler Seçimi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak. Milyonlarca seçmen, bu tarihte sandık başına giderek oy verecek. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Murat Kurum olarak belirlenmişti. Şimdi ise gündemde ilçe belediye başkan adayları var. Bu noktada AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı kim oldu sorusu akıllarda yerini aldı. Adalar sakinleri resmi açıklamaları takip ediyor. İşte yanıtı.