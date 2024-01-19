Giriş Tarihi: 19.01.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
23:02
Ak Parti Fatih Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Fatih adayı kim olacak, ne zaman belli olacak?
5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen vatandaşlık görevlerini yerine getirmek adına sandıkların başında yer alacaklar. Seçmenlerin oylarıyla büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleneceği seçimde Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum'un açıklanmasından sonra gözler ilçe belediyelerine çevrildi. Peki Fatih Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte ayrıntılar