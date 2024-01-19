Ak Parti Fatih Belediye Başkan adayı açıklanıyor! Ak Parti Fatih adayı kim olacak, ne zaman belli olacak?

AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adaylarını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda duyurdu.

İstanbul'a hizmet etmek için "önce bu şehre âşık olmak gerek" diyen Erdoğan, partisinin İstanbul için büyükşehir belediye başkanı adayını Murat Kurum olarak açıkladı.

Erdoğan'ın "İstanbul muradına kavuşacak" sloganıyla adaylığı duyurduğu, halen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev aldı.