Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ak Parti Güngören Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Güngören adayı kim olacak, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 06:08

Ak Parti Güngören Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Güngören adayı kim olacak, saat kaçta açıklanacak?

5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen vatandaşlık görevlerini yerine getirmek adına sandıkların başında yer alacaklar. Seçmenlerin oylarıyla büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtarların belirleneceği seçimde Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Murat Kurum'un açıklanmasından sonra gözler ilçe belediyelerine çevrildi. Peki Güngören Belediye Başkan adayı kim olacak? İşte ayrıntılar

Ak Parti Güngören Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Güngören adayı kim olacak, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Yerel Seçimleri yaklaşıyor. Türkiye'nin yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları milyonlarca seçmenin oy kullanmasının ardından belli olacak. İstanbul için oylarını kullanacak seçmeler İstanbul ilçeleri için araştırmalara başladı. Ak Parti Güngören Belediye Başkan Adayı da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte detaylar

Ak Parti Güngören Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Güngören adayı kim olacak, saat kaçta açıklanacak?

AK PARTİ GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 20 OCAK'TA AÇIKLANIYOR!

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul Sanayi Odası'nı (İSO) ziyaret etti. Kurum ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını 20 Ocak Cumartesi günü saat 14:00'te Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacaklarını söyleyen Kurum, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tanıtım toplantısına katılacağını aktardı.

Kurum, ilçe belediye başkan adayları açıklandıktan sonraki süreçte İstanbul'a dair projelerini anlatacakları bir tanıtım toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ak Parti Güngören Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Güngören adayı kim olacak, saat kaçta açıklanacak?

AK PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adaylarını Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda duyurdu.

İstanbul'a hizmet etmek için "önce bu şehre âşık olmak gerek" diyen Erdoğan, partisinin İstanbul için büyükşehir belediye başkanı adayını Murat Kurum olarak açıkladı.

Erdoğan'ın "İstanbul muradına kavuşacak" sloganıyla adaylığı duyurduğu, halen AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev aldı.

Ak Parti Güngören Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Güngören adayı kim olacak, saat kaçta açıklanacak?

2024 SEÇİM TAKVİMİ BELLİ OLDU!

20 Ocak Cumartesi

Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.

23 Ocak Salı

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan sandık bölgesi askı listeleri SİPPORT üzerinden siyasi partilerin erişimine açılacak.

Ayrıca talepleri halinde siyasi partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslim edilecek.

27 Ocak Cumartesi

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekilecek.

Ak Parti Güngören Belediye Başkan adayı belli oluyor! Ak Parti Güngören adayı kim olacak, saat kaçta açıklanacak?

29 Ocak Pazartesi

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri askıdan indirilecek ve ön seçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanacak.

31 Ocak Çarşamba

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazlar ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin sonuca bağlanacak ve ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek.

3 Şubat Cumartesi

Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek

SON DAKİKA